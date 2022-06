Mai come in questi ultimi anni la “fisicità” degli atleti e dei campioni dello sport è diventata un vero e proprio cult. Diversi anni fa erano praticamente solo le star muscolose di Hollywood a indicare la via del fisico scolpito. Oggi, invece, sia tra le donne che tra gli uomini il Mondo delle discipline sportive detta legge anche nelle palestre. Se un tempo i maschietti volevano un fisico alla Stallone, oggi lo vogliono alla Cristiano Ronaldo. Se le ragazze invece seguivano la bellezza e la sensualità delle attrici più famose, oggi sono tenniste, pallavoliste e atlete indicare la via del fisico da seguire. E, secondo una recente indagine americana, per tonificare e scolpire il proprio corpo, donne e ragazze dovrebbero abbandonare gli sport tradizionali e seguire questi tre consigli.

Quanto va l’arrampicata

Prima della chiusura delle palestre per gli avvenimenti che tutti conosciamo, l’arrampicata era forse la disciplina maggiormente in voga. Tante infatti le strutture, soprattutto quelle fuori dal centro, che hanno investito in una parete artificiale da arrampicata. Sia libera, per fare qualche passo senza rischi, che muniti di caschi e imbragature per fare invece una scalata completa. Secondo molti esperti, le donne che vogliono migliorare i propri pettorali, quindi rassodare anche il seno, potrebbero pensare a questo sport. In alternativa, se siamo a casa, plank e flessioni rimangono comunque in vigore.

Secondo una recente indagine americana le donne dovrebbero fare questi 3 sport per cercare di perdere peso e tonificare seno e lato B

Per scolpire il lato B ecco riproporsi alla grande il Pilates. Sembrava essere stato messo un attimo in seconda fila, ma adesso si ripropone alla grande, grazie anche alle influencer. Per cercare di combattere i vari rotolini e accumuli di adipe, gli esperti consiglierebbero questa disciplina, che assieme alla danza, potrebbe effettivamente scolpire con efficacia il famoso lato B.

L’asso nella manica

Secondo una recente indagine americana le donne potrebbero dedicarsi con maggior frequenza alla corsa per perdere peso in modo omogeneo e uniforme. Magari andando a correre di primo mattino, quando il metabolismo è nel suo ciclo più vigoroso e produttivo. Per chi ama sia la passeggiata che la corsa, gli esperti ricordano che alternarli potrebbe non solo divertire, ma anche dare una bella botta alle calorie e ai chiletti di troppo.

Lettura consigliata

Per aumentare con successo la massa muscolare arrivano dal cinema e dalle palestre dei vip questi 4 esercizi da fare comodamente a casa