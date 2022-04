Avevamo recentemente visto in questo articolo che c’è un attrezzo ginnico molto in voga tra gli italiani. Un’alternativa nemmeno tanto ingombrante alle solite cyclette o ai tapis roulant, per fare sport anche da casa, risparmiando su tessere e abbonamenti. Un attrezzo che permette di coinvolgere molte parti del nostro corpo, tonificando i muscoli e bruciando parecchie calorie. A proposito di casa e calorie, una recente indagine americana ha voluto sottolineare quelle attività tra le mura domestiche in grado proprio di bruciare i grassi. Ci occuperemo proprio di questo, tra curiosità e suggerimenti, sperando di fare cosa gradita ai nostri Lettori.

Un lavoro prettamente maschile e tipico del periodo

Partiamo da un lavoro casalingo, che si svolge più in giardino che all’interno e che solitamente è compito dei maschietti. Proprio in questi giorni, con le recenti vacanze di Pasqua, abbiamo ricominciato a utilizzare camini e barbecue. Se abbiamo accatastato la legna durante l’inverno, magari anche con la potatura recente degli olivi, attenzione proprio a questa attività. Secondo gli esperti, tagliare, accatastare e trasportare legna per 60 minuti, potrebbe portarci a consumare tra le 400 e le 450 calorie. Ancora di più se dovessimo fare la spola avanti e indietro, con gradini e gradoni da affrontare con la legna in braccio.

Non solo palestra e jogging ma ci sono anche pulizie di casa come queste che farebbero bruciare tantissimi grassi e calorie come se fossero sport

Lavare i bagni, soprattutto le mitiche piastrelle, che richiedono lo strofinamento, è una delle attività casalinghe che ci permetterebbe di consumare più calorie. Pulire i servizi igienici non è sicuramente una delle cose più piacevoli e interessanti, ma potrebbe avere anche il suo lato positivo. Occupandoci di tutti i servizi igienici del bagno, dal WC al bidet, dal lavandino al pavimento, dal box doccia fino alle piastrelle, potremmo infatti consumare circa 250/300 calorie in un’oretta. Curiosità, ma anche praticità, secondo gli esperti americani: grattare via il calcare l’azione più dispendiosa tra queste. Ma anche quella migliore per smaltire i grassi.

Non potevano mancare i pavimenti

Anche se molti italiani stanno comprando i minirobot che puliscono i pavimenti, la tradizionale pulizia di queste superfici sarebbe una delle migliori alleate dello sport casalingo. Decidere di spazzare magari a mano, quindi lavare con il mocio, ed eventualmente lucidare con delle pattine potrebbe portarci a consumare circa 250 calorie. Nella “disgrazia” di occuparci di questa faccenda domestica, avremmo almeno la possibilità di tonificare braccia e gambe. Non solo palestra e jogging ma ci sono quindi delle azioni quotidiane degne di nota per mantenersi in forma.

