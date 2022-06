Sarà capitato a tutti, magari in periodi di forte stress, di notare un’accelerazione improvvisa del battito cardiaco o di riscontrare un ritmo irregolare di quest’ultimo. Molto spesso non è niente di preoccupante: potrebbe trattarsi di un temporaneo stato d’ansia, oppure della conseguenza di una cattiva digestione. La tachicardia nelle donne in dolce attesa potrebbe essere segnale di una carenza di ferro. Tuttavia, battito accelerato ed extrasistoli potrebbero anche essere dovuti a situazioni più complesse, da non sottovalutare.

I fattori da non sottovalutare

Il cardiopalmo si manifesta, come abbiamo detto, con aumento o irregolarità della frequenza cardiaca e la sensazione di un cuore che “viene meno”. Oltre a cause di tipo nervoso, l’aritmia e la tachicardia potrebbero essere dovute a problemi più seri come problematiche cardiache, anemia o ipertiroidismo. In caso di dubbi, è bene rivolgersi al proprio medico di fiducia. Questi sintomi potrebbero presentarsi anche dopo un’intossicazione da carbonio o come segnale di una reazione allergica grave. In questi casi, sarebbe meglio andare direttamente al pronto soccorso.

Se causati da stress e ansia, potremmo invece ricorrere a rimedi naturali per placare questi disturbi. La prima cosa da fare è interrompere qualsiasi attività in corso, rilassarsi, stendersi e respirare profondamente.

Non tutti lo sanno ma sarebbero queste le cause di tachicardia ed extrasistoli e questi i rimedi naturali per calmarle

Per chi soffre abitualmente di questo disturbo, potrebbe essere utile adottare uno stile di vita vegetariano, prediligendo pane, pasta e riso oltre a verdure, formaggi, uova bollite e frutta zuccherina come pesche e prugne. Tuttavia, anche un adeguato apporto di carne bianca biologica è consigliabile. Questi alimenti contengono delle sostanze che favorirebbero il benessere e il rilassamento, andando a sostegno della serotonina (l’ormone del benessere). Per lo stesso motivo, sarebbe meglio diminuire drasticamente il consumo di sostanze eccitanti come caffè, tè e cioccolato (e indubbiamente, i superalcolici).

Cosa preferire

Da preferire, piuttosto, degli infusi di camomilla o melissa o estratti di passiflora, dagli effetti benefici soprattutto in soggetti particolarmente inquieti o sottoposti a lunghi periodi di stress. Non tutti lo sanno ma sarebbero queste le cause più comuni anche dell’insonnia. Un perenne stato di allerta e ansia potrebbe rendere difficoltoso il sonno. In questi casi sono ottimi anche i fiori di Bach e gli oli essenziali di gelsomino che hanno un effetto sedativo per i nervi, per calmare tensioni, stress e ansie. Perciò, dopo gli accertamenti medici, corriamo in erboristeria e prepariamo a casa i nostri rimedi naturali contro tachicardia ed extrasistoli.

Lettura consigliata

Per non preoccuparsi troppo di sintomi e trasmissione del vaiolo delle scimmie meglio seguire queste raccomandazioni degli esperti