Molti sono interessati allo zodiaco, ma non sanno che non esiste solo quello occidentale. Abbiamo già parlato di quest’anno stando alle previsioni di quello cinese, ma oggi ne illustriamo uno completamente nuovo e ugualmente lontano dal noi. Infatti, secondo l’oroscopo pellerossa ecco i segni che grazie alla protezione del loro totem animale saranno baciati dalla fortuna e dal successo nel 2022. Vediamo insieme come si compone il loro sistema zodiacale e chi sono quelli più baciati dalla fortuna per quest’anno.

Il sistema zodiacale degli antichi nativi americani

Tutto il sistema, a differenza da quello occidentale, non prende spunto dalle stelle o dal movimento dei pianeti veloci e lenti. È basato infatti sull’osservazione degli animali e su come e quando si muovono all’interno della natura. Anche in questo caso però l’anno è diviso in 12 segni, rappresentati dai totem protettori dei singoli nativi. Il carattere di chi nasce sarà dunque influenzato dal temperamento dell’animale a cui è dedicato il periodo. Ecco, dunque, un piccolo elenco per orientarsi con più facilità:

oca polare: 22 dicembre – 19 gennaio;

lontra: 20 gennaio – 18 febbraio;

puma: 19 febbraio – 20 marzo;

falco rosso: 21 marzo – 19 aprile;

castoro: 20 aprile – 20 maggio;

cervo: 21 maggio – 20 giugno;

picchio: 21 giugno – 22 luglio;

storione: 23 luglio – 22 agosto;

orso: 23 agosto – 22 settembre;

corvo: 23 settembre – 23 ottobre;

serpente: 24 ottobre – 21 novembre;

alce: 22 novembre – 21 dicembre.

Secondo l’oroscopo pellerossa ecco i segni che grazie alla protezione del loro totem animale saranno baciati dalla fortuna e dal successo nel 2022

Per il 2022 ci sono delle previsioni rosee per i nati alla fine dell’inverno e all’inizio della primavera. Parliamo quindi del Puma e del Falco rosso. Il primo è un romantico nato, quindi potrebbe finalmente coronare il sogno di trovare una persona che gli voglia bene per quello che è e che soddisfi le sue smisurate esigenze di carattere emotivo. Riuscire a coronare il suo sogno d’amore potrebbe poi portare a una maggiore gioia di vivere e a benefici anche in altri campi. Il secondo invece vedrà finalmente premiata la sua naturale ambizione. Potrebbe ottenere infatti degli splendidi riconoscimenti sul lavoro, che si possono tradurre sia in una maggiore entrata di carattere monetario che in una scalata verso una posizione di maggior prestigio.

