L’astrologia è una disciplina molto complessa che ogni mese dà delle indicazioni su come comportarsi o su cosa fare attenzione all’interno delle nostre vite. Spesso questi suggerimenti vengono dati dai cosiddetti pianeti veloci: Luna, Venere e Marte. Per questo oggi parliamo nel dettaglio della prima, considerandola anche con un sistema zodiacale diverso da quello occidentale. Infatti, secondo l’oroscopo pellerossa risplende nel cielo l’emozionante Luna piena del lupo, che porterà fortuna in amore e amicizia a questi segni. Vediamo insieme nel dettaglio i suoi effetti.

Il significato del plenilunio nell’oroscopo classico

Stiamo parlando della fase più suggestiva della Luna, ovvero quella in cui raggiunge la sua pienezza e il suo splendore. Infatti, a livello astronomico questa fase avviene ogni 29 giorni circa e avviene nel momento in cui il nostro satellite si trova in posizione opposta rispetto alla luce solare e quindi risulta pienamente visibile dalla Terra.

In astrologia, invece, il plenilunio è un momento di manifestazione che porta all’espressione delle energie del segno in cui cade. In questo caso è il Cancro, corrispondente della quarta casa astrologica e quindi della famiglia e delle proprie radici. La Luna piena si esprime bene in questo archetipo dato che è proprio la sua governatrice. Ci spinge quindi in generale a fare più attenzione alle relazioni. A cozzare è presente la retrogradazione di Venere nel segno del Capricorno. In generale, quest’ultimo transito è positivo per i segni di terra, ma il suo moto darà un po’ di problemi fino al 28 gennaio.

Secondo l’oroscopo pellerossa risplende nel cielo l’emozionante Luna piena del lupo che porterà fortuna in amore e amicizia a questi segni

Questa luna piena è la prima dell’anno, quella che gli antichi nativi americani attribuivano al lupo. Questo animale esprime al meglio le proprie potenzialità quando si trova in branco ed è stato il primo ad avvicinarsi all’uomo nella notte dei tempi, trasformandosi man mano in cane. Quindi il lupo, se associato in maniera figurativa al quarto segno dello zodiaco, sottolinea per il mese a venire l’importanza del proprio clan. Queste energie saranno ovviamente più sentite da chi è più sensibile, quindi da tutti i segni di acqua. Però l’insegnamento vale per tutti. È il caso di goderci ciò che ci risulta familiare e trarre insegnamenti dalle persone che ci vogliono realmente bene. Queste ultime possono corrispondere alla famiglia, ma anche alle amicizie e al proprio partner.

