Molti si interessano ai segni zodiacali e ai responsi delle stelle solo in concomitanza dell’inizio dell’anno per sapere come saranno i prossimi 365 giorni. Però l’astrologia risulta molto interessante e spiega anche certi avvenimenti che accadono nella vita di ognuno di noi. Per questo oggi facciamo un esempio che tocca il campo delle relazioni. Infatti, l’astrologia spiega il motivo dietro alla famosa crisi dei 7 anni che tormenta gli innamorati e le coppie sposate, e il colpevole è proprio Saturno. Vediamo insieme come difendersi dal grande signore del karma.

Il significato di questo pianeta

Saturno, a livello astrologico, è un pianeta che desta molti timori. In generale, è il governatore del segno del Capricorno e molti lo interpretano come sinonimo di vecchiaia, privazione e abnegazione. Però, come in ogni caso, ha anche i suoi lati positivi. Infatti, rappresenta la fatica nel raggiungere un obiettivo, però portato a termine, la disciplina e il duro lavoro.

Tutti noi nelle nostre carte natali abbiamo un posizionamento di Saturno di nascita che può indicarci in quali aree della vita è presente una difficoltà e come superarla per evolverci. Si sente questa necessità di evoluzione all’incirca ogni 28 anni, quando si passa da una fase all’altra della propria esistenza. Quando questo accade si ha un transito di Saturno in congiunzione con quello della nostra nascita. Se no ogni 7 anni lo troviamo in una posizione di quadratura. Questo può portare a sofferenza e a prove da superare. Oggi il segno che sta vivendo questa situazione è il quinto segno dello zodiaco, che fino al 2023 ha Saturno contro.

Quello che non tutti sanno è che non solo le persone hanno una data di nascita, ma anche molte altre cose. Ne abbiamo già parlato per quanto riguarda le Nazioni, ma anche le unioni amorose con i loro anniversari vengono alla luce sotto un determinato segno zodiacale. Quindi la stessa cosa vale anche per loro. Dopo sette anni, Saturno obbliga i due partner a mettersi allo specchio e a capire cosa non va nelle proprie dinamiche di coppia. Il passaggio, nonostante sia doloroso e fastidioso, però può portare i due a comprendersi e ad amarsi ancora di più. Nel caso non ci sia comprensione e abbastanza affetto però potrebbe indurre a una separazione.

