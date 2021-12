Siamo oramai nell’ultimo mese del 2021 e tutti noi aspettiamo con ansia e trepidazione l’arrivo del 2022. Fra gli immancabili appuntamenti del nuovo anno c’è anche la tipica rassegna zodiacale. Però non esiste solo quello occidentale. Ecco l’incredibile storia che si nasconde dietro all’oroscopo e al Capodanno cinese. Vediamo secondo questa dottrina chi ha meno buona sorte nell’anno che entra. È infatti necessario fare attenzione a denaro, viaggi e investimenti per questo segno sfortunatissimo dell’oroscopo cinese che dovrà affrontare sfide nel 2022. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Stiamo parlando della Tigre, segno a cui l’anno è dedicato. Infatti nessuno infatti se lo aspetterebbe, ma coloro che sono nati sotto l’egida di un animale sono i più sventurati quando il ciclo riprende. In questo caso quindi le Tigri saranno le più colpite lo saranno ciclicamente dopo 12 anni. Infatti la tradizione asiatica crede che i festeggiamenti offendano Tai Sui, il vendicativo dio del tempo, che per ripicca mette ostacoli sulla strada di chi appartiene al segno onorato in quel periodo. Ecco dunque un piccolo elenco per sapere se si appartiene a questa categoria:

fra i più anziani ci sono quelli del 1926;

a seguire quelli del 1938;

poi quelli del 1950;

fra quelli di mezza età invece figurano coloro che hanno visto la luce nel 1962;

successivamente nel 1974;

fra i più giovani figurano i nativi del 1986,

dopo quelli del 1998;

gli ultimi sono i bambini del 2010;

dopo al 2022 seguiranno come periodi avversi il 2034 e il 2046.

Bisogna però tenere conto di un particolare: questo calendario è diverso dal nostro. L’anno infatti inizia generalmente a febbraio. Essendo di stampo lunare però la data del cambio fra i segni può variare ogni volta in un periodo compreso fra il 21 gennaio e il 20 febbraio. Quindi dalla lista non contano coloro che sono nati prima di questi giorni.

Il comportamento migliore da adottare per prevenire i problemi

Quando ci si ritrova in questa situazione scomoda, non c’è però da disperarsi. È solo importante tenere sotto controllo i propri sforzi e allo stesso modo non effettuare cambiamenti troppo radicali. È meglio quindi aspettare prima di rompere dei rapporti di amicizia, di amore o di lavoro. Per quanto riguarda quest’ultimo poi è meglio non lasciare il proprio posto o fare degli investimenti in merito. Potrebbero infatti risultare azzardati e far perdere molti soldi. È meglio quindi essere morigerati e aspettare fino a febbraio del 2023.

