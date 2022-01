Le carote sono una delle verdure più amate sin da quando si è piccoli fino a quando ormai si ha bisogno del bastone da passeggio. Forse perché sono naturalmente dolci, o forse perché sono molto semplici e veloci da preparare. Allo stesso tempo, non tutti sanno come si fa o almeno non conoscono il procedimento giusto per conservarne sapore e consistenza. E allora, bollite, in padella o al forno ecco come cucinare delle carote dolci e consistenti per un contorno buono e ipocalorico. Infatti, con 100 grammi di carota assumiamo solo 40 calorie, il che le rende adatte ad un’alimentazione bilanciata e per dimagrire. Senza contare che, come ci hanno sempre detto le nostre mamme, le carote fanno bene agli occhi e alla pelle.

Scopriamo adesso come prepararle nel modo migliore in base alle nostre preferenze e alle nostre esigenze.

La cottura perfetta per ogni esigenza

La vitamina C, un antiossidante di cui le carote sono ricche, è una di quelle che si degrada più facilmente con il calore. Per questo, se vogliamo preservarla il più possibile, la cosa migliore è mangiarla cruda o frullata. Questo non riguarda solo le carote, tanto che ne avevamo già parlato facendo riferimento ai tanti benefici e usi che può avere l’acqua di cottura dei fagioli.

Se invece abbiamo poco tempo a disposizione, il metodo più veloce è sicuramente quello della padella. Questo, insieme alla cottura in forno, è anche il metodo migliore per condire la carota con qualche aroma. Ecco perché solitamente si sceglie di bollirle quando si vuole ottenere un sapore più delicato (magari per una vellutata) senza il rischio di bruciarle.

Partiamo proprio con la bollitura, cominciando col mettere poca acqua a bollire sul fornello. Intanto, laviamo le carote o sbucciamole, per poi tagliarle di lungo e poi perpendicolarmente sino a formare più o meno dei cubetti. Ricordiamoci che più piccoli saranno i pezzi e più veloce sarà la cottura. Per quanto riguarda la buccia, invece, questa è piena di nutrienti ed è molto saporita, ma rimane leggermente più amara, quindi la scelta sta a noi.

Quando l’acqua bolle, buttiamoci dentro le carote e contiamo 10 minuti. Scoliamole e serviamo.

Per la cottura in forno, possiamo tagliare le carote di lungo dividendole in quattro o più pezzi. Disponiamo sulla teglia e insaporiamo con un filo d’olio, del sale e un rametto di timo. Una volta che il forno arriva a 180 °C, inseriamo le carote e lasciamole cuocere per 10 minuti.

Se invece vogliamo preparare le carote in padella, la cosa migliore è affettarle a rondelle col coltello o con una mandolina. Buttiamole in padella insieme a un filo d’olio, per poi aggiungere sale e altre spezie a piacere. Continuiamo a saltarle per 10 minuti o finché non avremo raggiunto la consistenza desiderata.

