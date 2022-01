Il 2022 è iniziato da pochissimi giorni e molte persone si stanno chiedendo cosa porterà il nuovo anno. Soprattutto a livello sentimentale. Non è mai facile capire le dinamiche e i sottili equilibri che si creano in una coppia. Quello che però possiamo scoprire facilmente è la compatibilità tra i segni di nascita. E secondo le stelle questi abbinamenti di coppia tra segni zodiacali sono i peggiori in assoluto del 2022 e le ragioni ci sorprenderanno. Esistono incompatibilità assolute di cui abbiamo già parlato. Oggi parleremo invece di quelle relative ai mesi che stanno per arrivare.

Partiamo con un abbinamento destinato a scatenare scintille: quello tra Ariete e Scorpione. Gli Ariete nel 2022 dovranno fare i conti con alti e bassi e avranno bisogno di sincerità e stabilità. Due caratteristiche che apprezzano da sempre e di cui sentiranno ancora di più la necessità. Difficile che arrivino da uno Scorpione. Lo Scorpione è spesso poco limpido ed è disposto anche a mentire pur di raggiungere i suoi obiettivi. Una miscela di segni davvero esplosiva.

I nati sotto il segno della Vergine stanno per vivere forse il mese più importante del loro anno. Sono quindi ricchi di energia, focalizzati sugli obiettivi e pronti a realizzare i loro sogni. Proprio per questi motivi dovrebbero tenersi a distanza di sicurezza dai Sagittario. I Sagittario in un rapporto cercano spensieratezza, tranquillità e relax e sono spesso confusionari. Opinioni e visioni della vita decisamente incompatibili.

Attenzione a Toro e Acquario

Se esistono due segni diametralmente opposti, sono sicuramente l’Acquario e il Toro. A maggior ragione in questo 2022 in cui l’Acquario troverà la pace che cerca da tanto tempo. I nati sotto questo segno sono inguaribili sognatori, sono intelligenti e non sono disposti a barattare la propria libertà per niente. Al contrario il Toro è attento alle cose materiali e non ama i voli pindarici. In più è anche uno dei segni più gelosi dello zodiaco. Difficile trovare un punto di contatto.

L’incompatibilità tra Pesci e Bilancia

I Pesci godranno del benefico influsso di Giove nel 2022 e avranno la sensazione che tutto diventi possibile. La loro esuberanza e il bisogno costante di socialità, però, potrebbero scontrarsi con la calma dei Bilancia che stanno per affrontare un periodo complicato. Da una parte c’è la voglia di esplorare e di vivere ogni esperienza al massimo. Dall’altra la cautela e la politica dei piccoli passi. In questo caso è davvero impossibile che gli opposti si attraggano.

