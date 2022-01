Abbiamo appena superato la metà del primo mese del 2022. Per alcuni segni zodiacali l’inizio dell’anno è stato disastroso e sarà così ancora per qualche tempo. Altri segni, invece, stanno iniziando a marciare spediti verso una svolta attesa da molto tempo. Ma ce n’è uno che grazie alle congiunzioni astrali sta per vivere forse il periodo più intenso dell’anno. Febbraio sarà il mese della passione, dei soldi e del lavoro per questo segno zodiacale baciato dalle stelle e protetto da ben 3 pianeti. Se è il nostro, prepariamoci bene perché stiamo per andare incontro a momenti indimenticabili. La nostra vita potrebbe cambiare per sempre.

A febbraio Marte, Venere e Mercurio in Capricorno porteranno freddezza e una situazione di stallo per quasi tutti i segni zodiacali. Per quasi tutti tranne uno: la Vergine. Ed è proprio la Vergine il segno più fortunato del secondo mese del 2022.

Le migliori notizie arriveranno in campo sentimentale. Questa particolarissima congiunzione astrale non farà che accendere quella passione che sembrava assopita nei sempre razionali e poco pazienti Vergine. A febbraio non mancheranno gli ammiratori e neanche il tempo per godersi al massimo nuove storie e avventure.

I Vergine saranno davvero irresistibili davanti agli occhi di tutti e avranno anche la possibilità di mettere le basi per relazioni a lungo termine. Meglio non farsi sfuggire le occasioni che si presenteranno.

Grandi soddisfazioni economiche e promozioni sul lavoro in arrivo per i Vergine

Non mancheranno le novità positive anche sul fronte dei guadagni e degli impegni lavorativi. Giove in quadratura nei Pesci potrebbe portare qualche grana a livello burocratico, ma questo non rallenterà i piani dei Vergine. Anzi, i nati sotto questo segno potranno sfruttare la capacità di risolvere questi problemi per ottenere riconoscimenti e promozioni sul lavoro.

Buone notizie anche per i liberi professionisti, che potrebbero accogliere nuovi clienti importanti e iniziare a monetizzare in maniera notevole.

Soldi, fortuna e salute a febbraio

Se c’è un momento buono per i Vergine per tentare la fortuna o un piccolo investimento, è proprio quello di febbraio. Soprattutto nella seconda metà del mese quando arriveranno in aiuto anche Mercurio e Venere.

Sarà un mese ricco di impegni, stimoli e soddisfazioni. Ma le energie non mancheranno e le buone sensazioni si autoalimenteranno non facendo sentire quasi mai la fatica. L’importante è mantenersi allenati e non interrompere l’attività sportiva.

