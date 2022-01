“L’amore è una cosa meravigliosa” è il titolo di un vecchio cult della cinematografia moderna. L’espressione, però, è valida ancora oggi. Soprattutto se al sentimento si aggiunge una sana e benefica dose di romanticismo.

Purtroppo, però, per molte persone l’amore romantico resta un sogno difficile da realizzare. Soprattutto se hanno scelto come compagno o compagna di vita una persona nata sotto un determinato segno zodiacale. Quindi, mettiamoci il cuore in pace perché questi segni zodiacali sono i meno romantici in assoluto e il motivo ci lascerà di stucco. Non rientrano nella categoria di quelli che hanno difficoltà a mettere in piedi reazioni stabili, ma probabilmente con loro dovremmo dimenticarci le scene da film. Dovremmo essere noi a garantire la giusta dose di romanticismo al rapporto.

Tra i segni meno propensi a smancerie ed effusioni romantiche ci sono sicuramente i Gemelli. Se abbiamo a che fare con uno di loro, non aspettiamoci baci in pubblico o lettere d’amore. La loro non è indifferenza o mancanza di sentimento. É semplicemente la loro insicurezza che li fa agire così. Molto probabilmente proveranno a dimostrarci il loro amore in alti modi. Ad esempio provando a farci ridere.

Il romanticismo è un concetto solamente da libro stampato anche per i nati sotto il segno del Capricorno. In questo caso il problema è diverso. I Capricorno sono persone estremamente sicure di sé e credono di non aver bisogno del lato romantico dell’amore. Il loro modo di dimostrare affetto e attenzione è quello di farci sentire al sicuro e di infonderci tranquillità.

Le difficoltà ad aprirsi di Toro e Acquario

Nella classifica dei segni meno romantici dello zodiaco un posto di rilievo lo merita il Toro. I Toro sono persone estremamente pratiche, attente ai beni materiali e ai fatti concreti. Proprio questa loro propensione li porterà a privilegiare gesti e attenzioni economiche e non rispetto alle parole dolci. In compenso sono tra i più gelosi in assoluto. Se amiamo i rapporti sereni, teneri e tranquilli forse i Toro non fanno per noi.

Un segno che in assoluto odia le dimostrazioni d’affetto è sicuramente l’Acquario. Si tratta di un segno estremamente intelligente e brillante, ma il romanticismo molto probabilmente lo annoia. Se intendiamo conquistare un Acquario dovremmo stimolarlo con iniziative divertenti e mai banali. Se invece abbiamo a che fare con uno di loro non ci annoieremo ma probabilmente dovremmo dimenticarci smancerie e frasi a effetto.

