Anche se in questi giorni le temperature sono piuttosto gradevoli, c’è da scommettere che l’inverno non sia finito. Dalla settimana prossima, infatti, torneranno a scendere un po’ ovunque e si tornerà ad avere a che fare con un freddo intenso. Alcune persone preferiscono di gran lunga questo clima al caldo torrido. Altre invece, lo soffrono parecchio e, pur non essendo per forza meteoropatiche, ne risentono a livello fisico e psicologico. Dal primo punto di vista, sono soprattutto piedi e mani ad avere problemi. Uno di questi, forse il più fastidioso, è quello dei geloni.

Le nostre mani, poi, sono particolarmente sensibili al freddo. Il rimedio all’apparenza più semplice è quello dei guanti, ma, oggigiorno, soprattutto con il frequente uso del touch sul cellulare, sappiamo benissimo quanto possano essere scomodi.

Per combattere le mani screpolate d’inverno ecco una semplice crema fai da te con limone e altri ingredienti

Se quindi non vogliamo prevenire, allora bisogna curare. Di conseguenza, si possono utilizzare le creme per le mani. In commercio ne esistono davvero moltissime. Tuttavia, possiamo anche decidere di crearla da noi, mescolando insieme ingredienti naturali. Oggi ne proporremo alcune che hanno come base il succo di limone.

Il procedimento potrebbe essere suddiviso in due parti. Prima potremmo idratare le mani prendendo una pentola, mettendo dell’acqua calda e del succo, per poi lasciarle immerse per 10 minuti. Quindi risciacquarle con del sapone neutro. Successivamente spalmeremo la crema che possiamo creare con alcuni semplici ingredienti. Quattro cucchiai di yogurt intero, ancora del succo di limone, preferibilmente non trattato, e un paio di cucchiai di miele. Dopo aver amalgamato bene il tutto, andiamo a spalmare concentrandoci soprattutto sulle nocche, una delle parti più soggette alla screpolatura.

Avocado

Potremmo creare un’altra crema mantenendo invariati i tre precedenti ingredienti e aggiungendo l’avocado. Frutto di consistenza oleosa, ricco di grassi buoni, come già letto in passato. Non solo buono da mangiare, quindi, ma ottimo anche come nutriente per le mani. Basta frullare la sua polpa e unirla al composto preparato in precedenza e otterremo un’ottima crema.

Quindi, per combattere le mani screpolate d’inverno, ecco una semplice crema fai da te con limone e altri ingredienti: lo yogurt, il miele e l’avocado. Non solo però, perché possiamo aggiungere anche un cucchiaino di olio di lavanda, per dare un tocco e un profumo in più al nostro preparato. Possiamo anche mixare gli ingredienti, per esempio tenere come base yogurt, succo di limone e miele e aggiungere oli profumati a piacere. Anche quello di cocco è molto emolliente, oppure, per stare sul classico, si può optare per quello di oliva. Insomma, anche in questo caso, con un po’ di creatività, si può decidere di creare una o più creme fai da te. Tutte da utilizzare per combattere il freddo fino all’arrivo della primavera.