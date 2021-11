Ci sono coppie che resistono per tutta la vita. Altre che litigano praticamente ogni giorno, ma restano insieme perché il sentimento che le lega va oltre ogni ostacolo. Altre ancora che durano pochissimo. Ed è difficilissimo capire perché due persone decidono di prendere strade diverse anche se all’apparenza hanno molto in comune. Una risposta potrebbero darcela le stelle. Secondo l’oroscopo queste coppie di segni zodiacali non possono proprio funzionare e i motivi ci lasceranno di stucco. Si va ben oltre le visioni e le opinioni diverse. L’incompatibilità tra alcuni segni è decisamente più profonda e riguarda sia il lato fisico che il modo di interpretare la vita.

Secondo l’oroscopo queste coppie di segni zodiacali non possono proprio funzionare e i motivi ci lasceranno di stucco

La prima coppia che probabilmente avrà molte difficoltà a funzionare è quella tra Toro e Sagittario. Il Toro è un segno che ama la pace, mette la vita familiare al primo posto e apprezza relazioni stabili e durature. Il Sagittario è praticamente l’opposto. Ha bisogno costante di mettersi in gioco, cerca avventure continue e spesso si sente in gabbia in un rapporto tranquillo. Difficile trovare qualche punto di contatto.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Un’altra coppia che tende a scoppiare in tempi brevissimi è quella tra Ariete e Cancro. Questi due segni hanno una caratteristica in comune: l’enorme orgoglio che li porta a non ammettere mai gli errori. Non proprio un ottimo presupposto per una relazione. In più gli Ariete e i Cancro hanno due visioni della vita totalmente diverse. I primi sono estremamente energici e focosi, spesso oltre il limite. I secondi amano la vita sedentaria e sono molto riflessivi.

L’incompatibilità tra Gemelli e Capricorno

Il segno dell’eterno dubbio e quello della razionalità assoluta con una certa tendenza alla cattiveria. I Gemelli fanno dell’emotività il tratto più importante del carattere e difficilmente prendono decisioni in tempi brevi o ben ponderate. I Capricorno tendono invece a programmare tutto e quello che sfugge al loro controllo li destabilizza. Per loro, trovarsi con un Gemelli al fianco, potrebbe rivelarsi decisamente complicato.

Attenzione alle scintille tra Leone e Scorpione

Nello zodiaco ci sono due segni dal carattere estremamente deciso, e metterli insieme significa creare una miscela esplosiva. Stiamo parlando di Leone e Scorpione. Entrambi hanno la tendenza ad affermare continuamente la propria personalità e la propria leadership. Ma in una coppia può esserci un solo “maschio alpha” o una sola “femmina alpha”. Molto probabilmente una relazione tra questi due segni sarà caratterizzata da continui conflitti e dall’assenza di stabilità.

Approfondimento

Questi segni zodiacali sono i più odiati dello zodiaco e probabilmente per ottimi motivi