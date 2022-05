Mantenere sotto controllo il peso corporeo, non è una novità, è un’azione di fondamentale importanza per la salute. Evitare fenomeni di sovrappeso, infatti, è utile per scongiurare problemi di salute anche seri. Tra questi, i più diffusi sono quelli cardiovascolari, diabete di tipo 1 e 2, ma anche patologie legate alla sfera cognitiva come Parkinson e Alzheimer.

Per raggiungere questo obbiettivo, tra le buone abitudini, è importante svolgere un’adeguata quantità di moto. Proprio in merito agli esercizi, recentemente avevamo suggerito attività da svolgere in casa per tornare in forma e perdere peso. Ma oltre all’attività fisica, è altrettanto importante l’alimentazione su cui il comparto medico sta approfondendo la ricerca. Ed è proprio una ricerca di Harvard che sembrerebbe aver trovato un nesso tra la perdita di peso e alcuni alimenti.

Secondo la scienza basterebbe assumere una porzione al giorno di questi alimenti per dimagrire e ritrovare il peso forma

Lo studio ha interessato ben 25.000 persone di età e genere differente, tra i 27 e i 65 anni. Questi a loro volta sono stati suddivisi in 3 macro gruppi. Un gruppo era composto di soli uomini con età media attorno ai 48 anni. Gli altri 2, invece, erano formati da sole donne, uno comprendente soggetti con età media di 36 anni, l’altro sempre attorno ai 48.

Tutte queste persone sono state seguite per un lungo lasso di tempo, dal 1986 al 2011 (25 anni) e sottoposte a dei questionari una volta ogni 4 anni. Al termine dello studio sarebbe emerso che le persone che hanno ottenuto un maggior controllo del peso sono quelle che più consumavano flavonoidi. Questi sono una famiglia di antiossidanti che, oltre a prevenire il naturale invecchiamento contrastando i radicali liberi, risulterebbero di grande aiuto nel controllo del peso.

Ed è per questa ragione che secondo la scienza basterebbe assumere una porzione quotidiana di determinati alimenti per fare un favore alla salute.

Quali alimenti ne sono ricchi?

Non è la prima volta che citiamo l’importanza degli antiossidanti e dove poterli trovare. Ad esempio avevamo citato le proprietà del tè matcha, ricco di antiossidanti, con interessanti effetti sul fegato grasso.

Come riporterebbe la Fondazione Veronesi, alimenti ricchi di questo principio sono cipolle, ravanelli, fragole, mele, pere, mirtilli ma anche peperoni.

Naturalmente questo non vuol dire che mangiando questi alimenti si avrà un immediato calo del peso. Come suggeriscono gli esperti, serve del tempo per ottenere risultati che, tuttavia, sembrerebbero abbastanza concreti.

