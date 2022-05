Nelle migliaia di film presenti su Netflix, quelli di stampo italiano talvolta non vengono sufficientemente valorizzati. Infatti sebbene a volte ci siamo trovati a suggerire alcune pellicole americane diventate ormai dei must, sovente cerchiamo di orientare il pubblico verso prodotti nostrani.

Ad esempio, seguendo il filone di Paolo Sorrentino di cui tutto il Mondo ha parlato grazie a “È stata la mano di Dio” avevamo suggerito una sua meravigliosa pellicola precedente davvero imperdibile.

Allo stesso modo è presente su Netflix un premio Oscar tutto italiano diretto da Gabriele Salvatores.

Inoltre, dalla commedia di Verdone, ai mostri sacri come “La dolce vita” di Fellini fino al più recente “Dogman” c’è l’imbarazzo della scelta. Tuttavia se stessimo cercando qualcosa che tenga alta la tensione e l’interesse, possiamo assicurare che rimarremo incollati allo schermo con il film che consiglieremo.

“Avete scommesso sulla rovina di questo Paese e avete vinto”

Il film in questione è “Il capitale umano”, diretto dal regista livornese Paolo Virzì nel 2013 ed accolto molto positivamente dalla critica.

Ispirato ad un romanzo di Stephen Amidon, il film racconta con toni amari le vicende di alcuni imprenditori e delle loro famiglie. Il film è una critica, non troppo velata, alla società moderna e dei suoi paradossi, a quanto siamo disposti a cadere in basso per ottenere il successo.

“Abbiamo alzato la posta, ci siamo giocati tutto, anche il futuro dei nostri figli e adesso, finalmente, ci godiamo quello che ci spetta”. Queste parole proferite da uno dei protagonisti sono sufficientemente esaustive per descrivere il tema dell’opera. Ma vediamo la trama.

Rimarremo incollati allo schermo con questo film italiano su Netflix che merita assolutamente di essere visto

Ambientato in Brianza, il film comincia con un incidente d’auto in cui un cameriere di ritorno da una serata di gala viene investito. Da qui l’opera si dividerà in 4 capitoli differenti che raccontano i 6 mesi precedenti l’incidente. Il primo parla di Dino, agente immobiliare ammaliato dall’ascesa sociale che rischia tutto per entrare in un importante giro d’affari.

Il secondo parla di Carla (Valeria Bruni Tedeschi), moglie annoiata del ricco uomo d’affari Giovani Bernaschi con cui Dino cerca di entrare in società.

Il terzo racconta di Serena, figlia di Dino e fidanzata del figlio di Carla e Giovanni Bernaschi. Le vite di tutti i personaggi si intrecciano mostrando le loro debolezze, paure e pochezze. Le vicende si susseguono fino ad arrivare al quarto capitolo, dove si ritorna all’incidente ed alle indagini della polizia. Una pellicola che si lascia guardare molto piacevolmente e che lascia un messaggio duro da accettare: tutto, ma soprattutto tutti, hanno un prezzo.

