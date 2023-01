Se vuoi fare la pizza in casa il fine settimana attenzione alla scelta della farina

Non sai che farina scegliere per realizzare delle ottime pizze in casa il sabato sera? Con questi consigli non sbaglierai sicuramente mai più!

Ora che fa freddo si preferisce non andare a cena fuori il fine settimana, è meglio cucinare infatti qualcosa a casa. Il sabato è della pizza e potremmo prepararla in maniera eccezionale se seguiamo alcuni consigli che ora leggeremo. C’è da dire che di farine ne esistono tantissimi tipi. Di conseguenza dobbiamo anche scegliere la farina in base alla tipologia di pizza che vogliamo fare. Ad esempio per la pinsa, la classica pizza romana, servirà una farina diversa rispetto alla pizza.

Quando si usa la farina di Manitoba?

La farina di Manitoba principalmente viene utilizzata quando bisogna realizzare impasti molto elastici. Per la pizza quindi è perfetta. Chi è celiaco non può assolutamente utilizzare questo tipo di farina, in quanto contiene moltissimo glutine. Va bene per realizzare:

pizza;

pane;

dolci;

panettone o altri grandi lievitati;

diversi prodotti da forno.

Inoltre la farina di Manitoba è eccezionale in quanto è facilmente digeribile.

Se vuoi fare la pizza in casa il fine settimana puoi scegliere fra tutte queste farine

Una volta che abbiamo conosciuto la farina di Manitoba, possiamo concentrarci su altre tipologie di farina. Bisogna dire che tra le farine migliori per stendere l’impasto della pizza, ci sono quelle di grano tenero forti. Queste farine devono andare ad attivare il processo di formazione del glutine, proprio come la Manitoba. Oltre a quest’ultima c’è anche la farina 0. La farina di Manitoba o la farina 0 è perfetta soprattutto per le pizze rotonde.

Quale farina scegliere per la pizza in teglia

Se siamo tante persone a cerchiamo di risparmiare tempo e spazio, non ci resta che scegliere la pizza in teglia. Possiamo tagliarla in più pezzi e soddisfare più invitati. In questo caso, se vogliamo realizzare la pizza in teglia, dovremmo scegliere la farina 00. Quando utilizziamo questa farina, impastiamo una prima volta. Dopodiché lasciamo riposare qualche ora e poi facciamo un altro impasto. Questo passaggio sarà fondamentale per la riuscita della nostra pizza.

Per fare la pinsa qual è la migliore?

Per la pinsa invece il procedimento sarà leggermente diverso. Infatti, la particolarità di questa pizza è che vengono utilizzate più farine diverse tra di loro. Solitamente il mix giusto è quello di unire la farina di frumento, la farina di riso e la farina di soia. Tant’è vero che i celiaci riescono a digerire meglio anche questo tipo di impasto in quanto la quantità di glutine è basso rispetto alla pizza tradizionale.

Oltre alle classiche farine potremmo utilizzare anche la farina integrale. In questo caso avremo la variante integrale, perfetta anche per chi è a dieta e a chi piace il gusto dell’integrale. Bisogna tenere a mente però che questo tipo di farina è meno elastica. Di conseguenza tenderà anche a lievitare meno e potrebbe risultare più duro. Dovrà essere fatto bene il bilanciamento di tutti gli ingredienti essenziali. Dunque se vuoi fare la pizza in casa il fine settimana ci raccomandiamo a scegliere bene e a non sbagliare la tipologia di farina.