Se non ti piace il mascarpone devi assolutamente provare il tiramisù fatto così

Non sai come sostituire il mascarpone nei dolci? Queste potrebbero essere delle alternative molto utili per le tue ricette

Il mascarpone è uno degli alimenti maggiormente utilizzati nei dolci. Soprattutto quando parliamo di tiramisù. Anche la scelta del mascarpone da comprare dovrà essere ponderata, in quanto il mascarpone darà il sapore principale al nostro dolce.

Oltre al tiramisù, però, ci sono tanti dolci che si possono fare. Se non ti piace il mascarpone, infatti, magari è perchè non hai ancora trovato la ricetta che fa per te. Eccone una che potrebbe farti cambiare idea e poi scopriamo anche come sostituire il mascarpone nel tiramisù.

Cioccolatini con crema al mascarpone

La prima ricetta che vediamo è quella per fare dei semplici cioccolatini. Per fare i nostri cioccolatini ci serviranno pochi ma efficienti ingredienti. Oltre a 100 g di cioccolato fondente, ci serviranno anche:

250 g di mascarpone ;

; 1 baccello di vaniglia ;

; 20 g di granella di nocciola ;

; 120 g di cioccolato al latte ;

; 2 cucchiai di rum ;

; cacao amaro.

Procedimento

Per fare i cioccolatini ci serviranno dei pirottini molto piccoli, proprio da cioccolatino. Dunque, il primo passaggio è quello di sciogliere il cioccolato fondente.

Una volta che sarà sciolto ne mettiamo un po’ nel pirottino e lo riponiamo in freezer. Questo passaggio servirà per far addensare il cioccolato e così formerà il cestino.

In una ciotola a parte mettiamo il cioccolato a latte tritato, il mascarpone e la vaniglia. Aggiungiamo anche il rum e mescoliamo tutto.

Successivamente, andremo a riempire i cestini e mettiamo in frigorifero. Questa è un’idea molto carina e anche veloce per utilizzare il mascarpone.

Possiamo sostituire il mascarpone?

Questa che abbiamo appena visto è un esempio di ricetta contenente il mascarpone. In realtà, però, possiamo sostituire tranquillamente il mascarpone con altri alimenti. Ad esempio:

creme fraiche ;

; panna acida ;

; yogurt greco, bianco ;

; ricotta ;

; crema di cocco.

Oggi andiamo a vedere come utilizzare, ad esempio, la ricotta.

Se non ti piace il mascarpone devi assolutamente provare il tiramisù fatto così

Se non ti piace il mascarpone potresti provare questo dolce molto particolare e simile all’originale. Di savoiardi ne serviranno circa 300 g. Successivamente, servono 250 g di ricotta, 3 uova, 75 grammi di zucchero e del caffè per bagnare i biscotti. Infatti, il primo passaggio è quello di inzuppare i savoiardi nel caffè.

Poi separiamo i tuorli dagli albumi e mettiamo metà zucchero nei tuorli e l’altra metà negli albumi. Una volta montati entrambi, aggiungiamo la ricotta ai tuorli e successivamente incorporiamo anche gli albumi. La crema ora è pronta per essere aggiunta ai savoiardi.

Facciamo un primo strato e continuiamo fino a quando non finiranno gli ingredienti. Alla fine mettiamo sopra una spolverata di cacao amaro. Conserviamo in frigorifero e consumiamo dopo qualche ora.

Le alternative possono essere davvero tante, il mascarpone è buono ma non sempre a tutti piace. Anche la crema fraiche può essere utilizzata per diversi dolci, anche per guarnire una semplice torta da colazione.