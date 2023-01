Se sei a dieta e non sai che cocktail scegliere per l’aperitivo queste sono le scelte

Sei fuori a fare aperitivo con amici e non sai che cocktail bere? Ecco alcuni esempi e consigli per bere con tranquillità senza pensare troppo alle calorie.

Quando si è a dieta, si pensa che molte cose che prima eravamo abituati a fare diventino un divieto. In realtà non è così per tutto, perché il segreto sta nel controllarsi e riuscire sempre a rientrare in carreggiata. Ad esempio, fare l’aperitivo può essere visto come uno sgarro, in quanto andremmo a mangiare tanti cibi fritti e non poco calorici. In più c’è l’aggiunta anche del cocktail. Ma lo sapevi che ne esistono alcuni che si possono bere anche a dieta?

Bere l’alcol fa male?

La risposta a questa domanda è: “dipende”. Dipende da molti fattori, soprattutto dalla quantità. Se un soggetto beve alcol tutti i giorni e più volte al giorno, allora lì potremmo dire che fa male. Questo perché l’alcol, attraverso alcune reazioni chimiche, va ad aumentare i livelli di zuccheri nel sangue. Anche chi è diabetico, di conseguenza, dovrà prestare molta attenzione.

Quante volte si può fare aperitivo a dieta?

In un regime dietetico, che prevede il consumo di determinati alimenti, bisognerebbe limitare il consumo di aperitivo massimo a 2 volte a settimana. Ovviamente bisognerà anche fare attenzione a quanti stuzzichini mangiare. È preferibile, anziché consumare il fritto, ordinare un toast con una bibita.

Se sei a dieta e non sai che cocktail scegliere quando fai l’aperitivo guarda queste alternative

Dunque, una volta che abbiamo fatto queste premesse, potremmo andare a conoscere quali sono i cocktail che vengono definiti meno calorici. La scelta migliore ricadrebbe sul calice di vino. Ovviamente, anche in questo caso, se andiamo a consumare più di 2 calici la situazione cambia. Anche il vino, essendo ottenuto da un frutto, contiene zuccheri. Va consumato in ogni caso con moderazione.

I cocktail consigliati

Tra i cocktail, quindi parliamo di super alcolici, potremmo scegliere tra la vodka soda o il gin tonic. Entrambi avrebbero circa 65 kcal a bicchiere. Tra i più amati di sempre possiamo includere anche lo spritz. Quest’ultimo possiamo considerarlo il Re degli aperitivi. Si può consumare sia con il Campari che con l’Aperol. In entrambi casi può rientrare nei cocktail con meno calorie.

Un bicchiere di spritz ha circa 90 kcal. Se contiene tanto ghiaccio le calorie possono scendere anche ad 80. Se siamo invitati ad un compleanno possiamo anche consumare un bicchierino di spumante, che apporta solo 30 kcal.

Quali cocktail evitare a dieta

Se ci spostiamo invece sui pestati o quelli che contengono tanta frutta, allora lì la situazione cambia. Ad esempio, se consumiamo la pina colada, nel nostro corpo entrerebbero circa 600 kcal. Stesso discorso per il mojito, che si consuma molto d’estate in quanto è fresco. Fresco sì, ma anche tanto calorico, in quanto presenta circa 200 calorie. Altri cocktail calorici sono:

margarita;

long island;

white russian.

Dunque, se sei a dieta e non sai che cocktail scegliere, tutti questi potrebbero essere dei drink da consumare in tranquillità, senza dar conto alle calorie.