Cosa succede a Lazza e Rkomi? Follower in apprensione e la curiosità che non ti aspetti

Solo su Instagram Lazza conta oltre un milione di follower e Rkomi tiene banco con 1 milione esatto. Amadeus chiama a Sanremo il primo e i fans sono al settimo cielo. Rkomi non è tra i prediletti dell’Ariston per l’edizione 2023. Ma cosa accende la sfida tra i due?

In comune hanno diversi aspetti al punto da pensare che potrebbero essere in sinergia perfetta. Se non addirittura confluire in un duo, modello Mahmood & Blanco, che ancora regge nelle classifiche con il singolo Brividi che ha già un anno di vita.

I tanti punti d’incontro tra i due rapper di spicco del momento

Cosa succede a Lazza e Rkomi? Sono rivali? La domanda è allusiva e simpaticamente provocatoria. Parliamo delle due stelle del momento nel Mondo della musica rap. I due giovani oltre al grandissimo successo hanno diversi aspetti in comune. Entrambi nascono in quel di Milano nel 1994, quindi entrambi hanno 29 anni. Tutti e due non terminano gli studi. Lazza studia pianoforte al Conservatorio e dalle notizie che impazzano sulla rete, risulta non abbia conseguito il Diploma. Sorte analoga per Rkomi che si iscrive all’Istituto Alberghiero e pare abbandoni all’età di 17 anni, quindi non completa il percorso. Intanto per alcuni anni lavora come muratore e barista.

Cosa succede a Lazza e Rkomi? Sono rivali per numeri di vendite nel variegato Mondo del rap italiano

Veniamo alla (presunta) rivalità che di fatto non c’è a livello personale tra i due. Guardiamo però i numeri. Lazza con l’album “Siro” vende più di tutti nell’anno appena alle spalle (2022). Il giovanissimo spicca in vetta nell’ambito di una TopTen che comprende i canali digitale e streaming premium. Rkomi raggiunge la stessa posizione l’anno prima, nel 2021, con l’album “Taxi Driver”. E regge ancora nella categoria Singoli la canzone “Brividi” di Mahmood & Blanco. Sui social e sui rispettivi canali YouTube, Lazza e Rkomi si contendono un numero considerevole di follower. Certo Lazza avrà l’occasione del mega palco dell’Ariston di Sanremo che rimane sempre una grande vetrina. Servirà a garantire il sorpasso? In termini di dischi venduti e download, s’intende.

Le curiosità che non t’aspetti

Entrambi ragazzi prodigio, Lazza in un’intervista rilasciata alcune settimane fa, dichiara di affrontare e vincere i momenti di ansia e tensione ascoltando Mozart. Rkomi tra i tanti lavoretti eseguiti, pare abbia svolto anche la mansione di lavapiatti all’interno di strutture recettive. Onore al merito e alla capacità di non disdegnare nulla pur di farsi le ossa. Sia Lazza che Rkomi non raggiungono il successo tramite la partecipazione come concorrenti ai vari talent. Tutto è frutto della gavetta e del talento. La nostra sensazione è che il 2023 sarà l’anno del successone in solitaria di uno dei due.