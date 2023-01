Vorresti lavorare in Veneto alla Regione o comunque come dipendente pubblico? Ecco i bandi giusti!

Per molti candidati in cerca di lavoro si rivela cruciale la sede geografica dell’occupazione. Ragioni familiari, personali, etc., spingono a coniugare al meglio due esigenze differenti. Famiglia e affetti da un lato e reddito ed esigenza di realizzarsi nella professione dall’altro.

Sintetizziamo i passaggi chiave di alcune selezioni pubbliche indette da diversi Enti dello Stato siti in Veneto. Si ricercano profili con diploma o laurea e, in alcuni casi, con precise specializzazioni.

Dunque, vorresti lavorare in Veneto alla Regione o comunque come dipendente pubblico? Presentiamo di seguito alcuni dei vari bandi ancora aperti.

I profili ricercati da Azienda Zero Padova (AZP)

Una prima selezione, per titoli ed esami, riguarda 18 dirigenti medici nella disciplina di neurologia. L’assunzione è a tempo indeterminato e prevede rapporto esclusivo. La selezione è condotta da AZP unitariamente ai soli fini procedurali. I vincitori di concorso, infatti, lavoreranno presso le ASL interessate e secondo la ripartizione di cui al bando.

Tra i requisiti ricordiamo la laurea in Medicina, l’iscrizione all’Albo, specializzazione attinente o equipollente. Termini di candidatura entro il 2 febbraio.

I bandi presso gli Enti locali

Tra i bandi degli Enti locali eccone alcuni per tutti:

il Comune di Breda di Piave (prov. Treviso) cerca un istruttore amministrativo di cat. D1. La selezione è per soli esami, il posto a tempo pieno e indeterminato e l’istanza va inviata per il 2 febbraio;

(prov. Treviso) La selezione è per soli esami, il posto a tempo pieno e indeterminato e l’istanza va inviata per il 2 febbraio; stessi termini al Comune di Vicenza , dove si cerca un istruttore tecnico informatico di cat. C ;

, dove si ; 2 collaboratori MOC, elettricista, di cat. B3, presso il Comune di Thiene in provincia di Vicenza. Il bando scade il 29 gennaio e l’assunzione è a tempo indeterminato;

presso il in provincia di Vicenza. Il bando scade il 29 gennaio e l’assunzione è a tempo indeterminato; 1 istruttore tecnico di cat. C presso il Comune di Cornedo Vicentino . Le domande vanno inoltrate per il 9 febbraio;

presso il . Le domande vanno inoltrate per il 9 febbraio; stessi termini anche per il posto di istruttore contabile cat. C presso il Comune di Isola Vicentina. Il contratto proposto è a tempo indeterminato e parziale (25 h/settimana).

Il concorso alla Regione

Invece il decreto 311/2022 ha disposto la riapertura dei termini per le domande al concorso alla Regione per assistente tecnico di cat. C. Alle selezioni (per soli esami) si accede con diploma e i posti disponibili, a tempo indeterminato, sono 4.

I nuovi termini di candidatura sono per le ore 12.59.59 del 23 gennaio e le istanze vanno inviate online secondo quanto disposto al bando.

Vorresti lavorare in Veneto alla Regione o comunque come dipendente pubblico? I lavori nella sanità

Altre selezioni a tempo indeterminato riguardano l’Azienda Ospedale Università di Padova. Nel dettaglio si ricercano:

11 assistenti amministrativi cat. C;

10 collaboratori amministrativi professionali cat. D ;

professionali ; 14 professionisti cat. D, vari profili. Ossia 1 tecnico di laboratorio biomedico, 1 dietista, 1 logopedista, 1 terapista, 1 igienista, 1 audiometrista, 1 ostetrica. Ancora, 1 infermiere e 1 infermiere pediatrico, 1 tecnico di radiologia, 1 tecnico di neuro fisiopatologia e 1 per la sicurezza luoghi di lavoro. Infine 1 assistente sanitario e 1 educatore professionale.

Le prime due selezioni sono riservate alle categorie protette mentre i termini di candidatura sono il 2 febbraio.

Data la molteplicità dei profili ricercati, si invita il Lettore a consultare integralmente il bando di interesse.