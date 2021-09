In casa siamo pieni di oggetti che ormai non utilizziamo più come una volta. Vuoi perché il tempo li ha rovinati, vuoi perché sono passati di moda o chissà per quale altra ragione. E, quando ripuliamo le stanze e decidiamo di creare degli scatoloni con gli oggetti che non usiamo più, pensiamo immediatamente a buttarli. Eppure, potremmo prendere una decisione totalmente diversa che questa volta coinvolge il riciclo creativo. Questo, per esempio, è l’argomento principe del nostro precedente articolo “Non si dovrebbero mai buttare le scatole della pasta, ecco come possiamo riutilizzarle”. Ed è stato anche il tema principale dell’articolo “Non bisognerebbe gettare i rotoli di carta igienica perché possono essere riutilizzati in questi modi”. Oggi, concentriamoci sulla stessa filosofia, prendendo in esame un oggetto diverso di cui forse non avevamo mai calcolato le possibilità di riciclo.

Se volevamo buttare le nostre vecchie borse fermiamoci subito perché ci sono questi riutilizzi davvero geniali

Forse non ci abbiamo mai realmente pensato, ma le nostre borse possono essere riciclate davvero in tantissimi modi diversi. Per esempio, se lavoriamo alla scrivania o abbiamo dei figli che vanno a scuola, questo accessorio vecchio potrà rivelarsi più che utile. Infatti, potremo trasformare la nostra vecchia borsa in un originalissimo astuccio. Basterà eliminare ogni accessorio esterno, per rendere la borsa più semplice e tagliarla a metà. Ricucendo la base poi, dovremo solo aggiungere una cerniera per poter richiudere il tutto e l’astuccio sarà pronto in men che non si dica. Ma di certo non è l’unica idea che si può proporre oggi. I consigli possono essere davvero tantissimi. Vediamone altri.

Ecco altri modi molto interessanti in cui potremo trasformare il nostro vecchio accessorio

Dopo l’astuccio, rendiamo la nostra borsa un fantastico portafoglio. Pensiamo per esempio a una borsa in pelle. Ritagliamone una parte rettangolare più piccola e cuciamo i lati rimasti aperti. Vedremo come avremo un portafoglio piccolo, comodo ed elegante da portare ovunque. Per non parlare poi di un altro riutilizzo interessantissimo. La nostra borsa può facilmente diventare un porta-trucchi. Infatti, basterà inserire al suo interno matite, ombretti e fondotinta, senza spendere inutilmente soldi per comprarne uno nuovo. Dunque, se volevamo buttare le nostre vecchie borse fermiamoci subito perché ci sono questi riutilizzi davvero geniali! Le idee possono essere tantissime e questi sono solo degli spunti. Facendo fluire la nostra fantasia e la nostra creatività, sicuramente ci verranno in mente tanti altri riutilizzi.

