Lo spreco è sempre un grandissimo peccato. Quando si gettano delle cose che potrebbero essere facilmente riciclate a casa, stiamo facendo un danno all’ambiente e a noi stessi. Perciò, invece di gettare via ciò che ci sembra inutile, dovremmo impararle a usarlo in modo intelligente. Per esempio, non bisognerebbe gettare i rotoli di carta igienica perché possono essere riutilizzati in questi modi!

Possono diventare dei simpatici portacavi

I cavi dell’elettricità sono presenti in tutte le case ma hanno una forte componente antiestetica. Per nasconderli allora si potrebbe utilizzare proprio un rotolo di carta igienica. Basterà decorarlo, dando libero sfogo alla propria creatività, con pennarelli e pennelli. E, quando sarà pronto, lo si dovrà semplicemente avvolgere attorno ai cavi, così da renderli più piacevoli alla vista!

E se provassimo a utilizzarli per chiudere i rotoli delle carte regalo?

Dopo le festività natalizie, in molti hanno ancora della carta regalo avanzata. Per conservarla senza che si rovini, si può ricorrere a questo semplice e divertente rimedio. Sarà sufficiente, infatti, prendere il rotolo di carta igienica e inserire la carta regalo al suo interno, così che rimanga ferma e si conservi perfettamente per il prossimo Natale (o per un compleanno vicino!).

In più, il rotolo di carta igienica può essere usato anche come originale e unico portamatite. Basterà trovare una scatola, inserire all’interno i rotoli (magari decorati) e riempirli con penne, matite e pennelli! Per questi lavoretti domestici, l’ideale è coinvolgere anche i bambini di casa. I più piccoli, infatti, saranno sicuramente contenti di riciclare, divertendosi insieme alla mamma e al papà.

Con tutte queste idee, è chiaro che il riciclaggio sia sempre l’opzione migliore. Perciò, non bisognerebbe gettare i rotoli di carta igienica perché possono essere riutilizzati in questi modi! Una trovata fantastica!

