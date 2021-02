Molti di noi tendono a gettare via gli involucri del cibo. C’è l’usanza, infatti, di consumare gli alimenti e di credere che non ci sia modo di riutilizzare le scatole che li contengono. In realtà le cose non stanno assolutamente così. E oggi vogliamo proporre ai nostri lettori un piccolo trucco, che potremmo considerare davvero interessante, per riciclare uno specifico cartone. Vediamo insieme allora perché non si dovrebbero mai buttare le scatole della pasta, ecco come possiamo riutilizzarle.

Le scatole della pasta possono diventare degli originali porta cancelleria da cassetto

Dunque, possiamo trasformare le nostre scatole della pasta in porta cancelleria da cassetto. Utilizzando un po’ di creatività, avremo un oggetto in casa davvero insolito, che ci renderà unici! Per farlo, avremo bisogno di:

Scatole della pasta (consigliamo quelle per gli spaghetti, che non sono troppo grandi)

Un righello

Un foglio di carta bianco

Colla stick

Un paio di forbici

Una matita

Carta da regalo di due colori

Carta da imballaggio bianca

Un righello

E ora vediamo come trasformarle in questi fantastici accessori!

Il procedimento da seguire per avere dei porta cancelleria unici

Per prima cosa, prendiamo con accuratezza le misure del cassetto usando il nostro righello, la matita e il foglio di carta. In questo modo, sapremo esattamente come tagliare e assemblare le scatole della pasta. Ora che conosciamo esattamente le dimensioni del nostro cassetto, suddividiamolo, valutando quanti scomparti dovremo fare. Adesso prendiamo le scatole e tagliamo in base ai centimetri che abbiamo appena misurato. Prendiamo la carta da imballaggio bianca e incolliamola con la colla all’interno della scatola, foderando il tutto. E ora, sempre usando la colla, richiudiamo completamente la scatola, foderandone anche l’esterno con la carta da regalo. Ripetiamo questo procedimento su tutte le scatole che stiamo usando, usando due diversi colori di carta per variare. Ora mettiamo le scatole appena foderate nel cassetto ed ecco che avremo degli scompartimenti perfetti per la nostra cancelleria! La nostra scrivania non sarà mai stata così ordinata!

