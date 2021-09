Abbiamo ripreso da poco il lavoro e i normali ritmi quotidiani dopo le vacanze, eppure già sentiamo la necessità di una pausa. Una pausa che ci conduca altrove, che sia un momento di svago e anche culturale. Perché allora non approfittare di un weekend per organizzare un soggiorno da qualche parte? Magari in Italia così da non perdere troppe ore nel viaggio.

Meta per un weekend autunnale è questo evento in compagnia dei libri in una città bellissima

L’occasione giusta per un fine settimana altrove potrebbe essere un evento che farà particolarmente gola a tutti gli appassionati di libri: il Pisa Book Festival.

Questo si terrà da giovedì 30 settembre a domenica 3 ottobre. Il primo giorno dalle ore 15 alle ore 20, gli altri tre dalle 10 alle 20. Necessario esibire il Green Pass all’ingresso e indossare la mascherina.

Il Pisa Book Festival è una manifestazione incentrata sugli autori indipendenti ed è gratuito. Durante questo, il 2 ottobre, verrà assegnato anche un premio per la traduzione, il Pisa Book Translation Award.

I luoghi

Il festival si terrà nella bellissima realtà di Pisa in tre luoghi centrali della città. Presso gli Arsenali Repubblicani, da poco restaurati, vi sarà l’esposizione dei libri degli editori indipendenti. A poca distanza, nel Museo delle Navi Antiche e nel Palazzo Blu invece i diversi eventi culturali della programmazione. Numerosi gli ospiti nazionali e internazionali, diverse le tematiche, ma tutte basate sull’affascinante Mondo dei libri.

Letteratura, scrittura, arte, politica, bellezza, storia ma anche tradizioni e attualità sono gli interessanti argomenti dei vari incontri. Ve ne saranno per tutti i gusti.

Sarà un evento di arricchimento, approfondimento ma anche di conoscenza di autori e di scoperta di opere magari non note.

Ma non bisogna dimenticare che potrà essere anche l’occasione per visitare la città che ospita il festival.

Per camminare lungo l’Arno e al di sopra passeggiando sui ponti che l’attraversano. Per fare una capatina nell’emozionante Piazza dei Miracoli che ospita la nota Torre, il Battistero e il Duomo. Si potrà dunque approfittare per visitare Pisa, una città a portata di uomo facilmente visitabile ma ricca di meraviglie.

Alla chiusura del festival si potrà poi godere dell’ottima cucina toscana a cena. Girare ancora per le sue particolari piazze, come Piazza dei Cavalieri e magari sorseggiare un drink a Piazza delle Vettovaglie.

Meta ideale quindi per un weekend autunnale è questo evento in compagnia dei libri in una città bellissima e piacevole da vedere.