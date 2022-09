Perché le Borse stanno scendendo e come guadagnare in questi giorni?

Aumenta l’avversione al rischio in un momento dove i tassi di interesse salgono e potrebbero continuare a farlo.

Alle ore 20.11 della giornata di contrattazione del 23 settembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

12.284

Eurostoxx Future

3.336

Ftse Mib Future

20.940

S&P 500 Index

3.662,44.

Perché le Borse stanno scendendo? Il mix è il seguente: inflazione che sale e possibile recessione, guerra in Ucraina che sta prendendo una brutta piega che potrebbe portare a un conflitto nucleare. Fly to quality verso l’obbligazionario che inizia a essere conveniente e meno rischioso.

Cosa potrebbe accadere sui mercati nei prossimi mesi?

In rosso, la previsione sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu, cosa è accaduto fino al giorno 23 settembre.

Il ribasso in corso è legato alla data del 16 agosto, scadenza di setup annuale. Ora la prossima data scadrà il 17 ottobre. Il frattale annuale, ben correlato alla previsione fino al 16 agosto, ora si continua a discostare dal reale andamento dei prezzi.

Cosa attendere dalla prossima settimana dei mercati azionari?

L’andamento atteso è il seguente: massimo settimanale fra lunedì e martedì e poi nuova discesa per tutta la settimana. Possibile un tentativo di rimbalzo fra mercoledì e giovedì.

Come investire nei prossimi giorni?

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 12.964. Rialzi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana superiore a 12.644.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.448. Rialzi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana superiore a 3.534.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 21.780. Rialzi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana superiore a 22.280.

S&P 500 Index

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.794. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 3.901.

Borse: cosa fare adesso?

Le probabilità sono ancora al ribasso.

Cosa potrebbero fare lunedì le Borse dopo l’apertura

Si attende un’apertura con tentativo di rimbalzo per poi lasciare spazio a nuove vendite. Invece, una chiusura in verde andrebbe valutata attentamente.

Perché le Borse stanno scendendo e come guadagnare in questi giorni?

Come recuperare i soldi persi con il trading?

Se le perdite sono in azioni la logica vuole che si dovrebbe far scattare gli stop loss quando si supera il massimo rischio accettabile secondo il proprio profilo di rischio. Perché le azioni in perdita andrebbero non mediate ma vendute? La storia insegna che investire in azioni è più rischioso che farlo sull’indice azionario mondiale a mezzo di fondi comuni di investimento e strumenti finanziari similari.

Come far fruttare i soldi in questo momento? Si potrebbe approfittare del ribasso per aprire a rate posizioni di lungo termine (7/10 anni) sull’indice azionario mondiale.

