In questo periodo molti di noi cercano di rimettersi in forma dopo gli stravizi e il riposo dell’estate. Due sono le strade per raggiungere l’obiettivo. La prima è quella di ripartire in maniera graduale con l’allenamento. La seconda è quella di iniziare ad adottare un regime alimentare sano e povero di calorie. E per nostra fortuna a settembre possiamo trovare tantissimi prodotti che possono rivelarsi molto utili a riequilibrare l’organismo. Ad esempio se vogliamo perdere peso e regolarizzare l’intestino ecco la marmellata che potrebbe davvero aiutarci. Per prepararla ci serviranno due frutti di stagione: le susine e i fichi. Ed entrambi hanno incredibili proprietà nutrizionali. Non ci resta che scoprire quali sono e svelare la ricetta.

Per preparare una scorta di marmellata di susine e fichi per tutto l’inverno ci serviranno:

1,5 kg di susine mature;

un etto di noci;

3 arance;

1 limone grande;

500 grammi di fichi maturi;

1,5 kg di zucchero;

8 cucchiai di marsala.

Una marmellata che oltre ad avere un gusto unico potrebbe rivelarsi utilissima per la salute. Le susine sono ottime per migliorare la funzionalità intestinale e le loro fibre possono aiutarci anche a controllare il peso.

I fichi hanno le stesse proprietà e in più possono diventare un prezioso alleato per mantenere nei valori giusti la pressione sanguigna.

La preparazione

Iniziamo a preparare la nostra marmellata partendo dalle susine. Laviamole e tagliamole a pezzetti dopo aver rimosso il nocciolo.

Procediamo anche con le noci. Immergiamo i gherigli in acqua bollente e salata per un minuto. Trascorso questo tempo togliamo la pelle e tritiamoli finemente. Adesso tocca agli agrumi. Laviamoli e grattugiamo la scorza.

Spremiamoli per ottenere il succo e mettiamo in una casseruola le susine, la scorsa e l’estratto di agrumi.

Mancano soltanto i fichi. Puliamoli bene, rimuoviamo la buccia e aggiungiamoli al composto di susine. Versiamo anche il marsala e lo zucchero e siamo pronti alla cottura.

Mescoliamo la marmellata e mettiamola sul fornello a fuoco lento per far sciogliere lo zucchero. Quando è sciolto alziamo la fiamma e portiamo il composto a ebollizione. Dopo 20 minuti di cottura a fuoco vivo mettiamo nel contenitore anche le noci tritate. Mischiamo frequentemente la marmellata per non farla attaccare e dopo altri 20 minuti sarà pronta.

Non ci resta che versarla nei vasetti di vetro che avremo precedentemente sterilizzato e aspettare che si raffreddi. Conserviamola in un luogo fresco e asciutto e avremo un inverno di ottime e sane colazioni.

