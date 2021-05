Sulla casa, c’è un mondo di cose da dire, da fare e su cui riflettere. In special modo adesso, durante questa primavera che ci traghetterà finalmente fuori da questa devastante pandemia. Abbiamo passato interminabili ore rinchiusi in casa, senza poter fare praticamente nulla. Alcuni di noi hanno addirittura perso il posto di lavoro, altri hanno dovuto consultare psicologi e psichiatri.

Abbiamo scoperto che, stare a casa sul divano a guardare Netflix per sempre non è la nostra massima aspirazione. Tuttavia, ora con la primavera e le restrizioni sempre minori, abbiamo di che ben sperare. E abbiamo anche la mentalità giusta per ridare splendore a casa nostra. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo consigliato questa pianta (articolo qui) se vogliamo avere una casa sempre pulita e profumata.

Tuttavia, possiamo ancora fare di più. Tanto di più direbbe il poeta, con pochissimo sforzo. Serve solo che la nostra immaginazione si unisca alla nostra volontà e il gioco è fatto. Infatti, se vogliamo casa come un meraviglioso e profumatissimo bouquet di fiori dobbiamo fare questa cosa.

La scelta che dovremmo fare tutti

Ebbene, forse il discorso è all’antica. Forse, questo genere di cose non riesce a parlare ai cuori e alle menti moderne, alle scelte di vita che prendiamo ogni giorno. Invece, rendere la casa più bella con questa scelta dovrebbe proprio essere una volontà universale.

Di cosa stiamo parlando? Essenzialmente di un bel bouquet di fiori. Infatti, se vogliamo casa come un meraviglioso e profumatissimo bouquet di fiori dobbiamo fare questa cosa, ovvero comprare dei bouquet. Magari non ogni giorno, ne basta uno a settimana. Controlliamo bene l’acqua del vaso, non deve mai mancare.

E prestiamo anche attenzione ai colori: dipende da come abbiamo già arredato casa. Tuttavia, avere un bouquet sempre profumato a casa è una di quelle scelte che ci fanno vivere davvero meglio, con più grazia e classe.