Complice la diffusione della versione in carta, i vecchi tovaglioli di stoffa, che non mancavano mai sulle tavole delle nostre nonne, stanno via via sparendo. Molti di questi, che sono arrivati fino ai giorni nostri, tramandati di generazione in generazione, sono così preziosi e ben rifiniti, che sarebbe un vero peccato buttarli, anche se non li usiamo più. In altri casi, invece, può accadere di aver perso, rovinato o buttato, qualche tovagliolo così da aver spaiato il set da 6 o da 12. E di ritrovarci con singoli pezzi di cui non sappiamo proprio che farcene.

Ecco allora che non butteremo più i vecchi tovaglioli in stoffa che non usiamo più dopo aver scoperto questi modi geniali di riutilizzarli.

Cucire delle tovaglie

L’idea più veloce, immediata e utile per riciclare i vecchi tovaglioli di stoffa, è realizzare una tovaglia per la tavola. In questo caso sarà sufficiente cucire tutti i vari tovaglioli. Si possono utilizzare tovaglioli dello stesso colore, per un risultato semplice e raffinato. Per un risultato eccentrico ma di sicuro impatto, si possono unire fantasie, motivi e colori diversi. Si può dare un tocco in più cucendo sul bordo una striscia all’uncinetto o una passamaneria.

Realizzare dei sacchetti

Unendo più tovaglioli di stoffa, si possono realizzare dei simpatici sacchetti da chiudere con della corda o del nastro in tessuto. Questi sacchetti possono essere utilizzati come sacchetti per riporre gli indumenti intimi in valigia, per conservare le buste di plastica, per trasportare piccoli effetti personali.

L’accessorio per la cucina

Un altro modo creativo e molto utile per riciclare i tovaglioli di stoffa è cucire dei coperchi in tessuto, da usare su coppe e contenitori vari. In questo caso sarà sufficiente cucire attorno al bordo un elastico sempre in tessuto così da poter adattare il coperchio a varie misure.

