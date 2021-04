Siamo pieni di spray contro i cattivi odori e di altre mille diavolerie chimiche. Cerchiamo in tutti i modi di risolvere il problema degli odori, della muffa e dell’umidità con prodotti che ci costano. Oltre a ciò, spesso non risolvono nemmeno il problema.

Noi di ProiezionidiBorsa avevamo già trattato l’argomento in un precedente articolo. In sintesi, davamo una soluzione naturale contro la formazione della muffa e contro il cattivo odore sui vestiti. Oggi però, cerchiamo di capire come possiamo risolvere questo problema con una pianta.

Infatti, le piante sono un toccasana per tantissimi di noi e ci rendono la vita molto più semplice. Mai più cattivi odori in casa grazie a questa incredibile pianta.

Il caprifoglio

Ebbene sì, stiamo proprio parlando del caprifoglio. Il termine scientifico che lo descrive è “lonicera”, e ne esistono di tantissimi tipi. Di solito comunque, il caprifoglio è una pianta e un fiore che arriva dalle alte montagne.

C’è il caprifoglio alpino, il caprifoglio mediterraneo e quello peloso. L’odore che emana è molto gradevole, e poco invasivo. Diciamo che è proprio la soluzione perfetta per avere delle case primaverili molto profumate.

I benefici del caprifoglio

In alcune parti del mondo, le persone non si limitano a godere del suo profumo e dei suoi bellissimi fiori. Infatti, sulla catena dell’Himalaya non è raro consumare le bacche piene di zucchero proprio del caprifoglio. Nell’America del Nord, invece, alcune popolazioni lo usano per condire dolci e dessert.

Dove sistemarlo

Naturalmente, dobbiamo chiederci qual è il posto migliore per far crescere il nostro caprifoglio. In molti, avendo capito le sue proprietà, direbbero addirittura il bagno.

Noi di ProiezionidiBorsa, invece, la pensiamo molto diversamente. Certo, se mettessimo il caprifoglio in bagno avremmo un concentrato del suo odore in quella parte della casa. Tuttavia, non avremmo alcun beneficio altrove, dato che di solito teniamo sempre chiusa quella porta.

In definitiva, mettiamolo nei nostri soggiorni e cerchiamo di far areare la casa. Ecco perché non avremo mai più cattivi odori in casa grazie a questa incredibile pianta.