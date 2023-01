Se siamo rimasti senza lievito per fare la pizza o per un dolce, tranquilli, questa è la soluzione

Se siamo rimasti senza lievito per fare la pizza o per un dolce questa è la soluzione-proiezionidiborsa.it

Che disdetta se dovessimo restare, in casa, senza lievito per i dolci e i salati. Per fortuna, non serve dover scendere di corsa nel negozio sotto casa. Si può provvedere con delle alternative altrettanto efficaci per fare un dolce o una pizza. Ecco come fare

A volte capita che, nel mezzo di una ricetta, ci si accorga di essere senza un particolare ingrediente. Magari, perché, senza rendercene conto, lo abbiamo fatto scadere. Capitasse di giorno, al massimo, si può rimediare scendendo nel negozio sotto casa, ma se è già sera e non riusciamo a scendere?

Ovvio che non si debba rinunciare al piatto, ma occorre trovare delle alternative. Il problema è sapere quali, perché un minimo di conoscenza degli alimenti è fondamentale. Magari, da una situazione di emergenza si può ricavare un buon piatto, più saporito.

Ecco come risolvere il problema della mancanza di lievito in casa se vogliamo fare la pizza

Se, al posto di un formaggio si potrebbe usarne un altro, dovesse venire a mancare il lievito potrebbe essere un problema. Se siamo rimasti senza lievito per fare la pizza cosa possiamo usare al suo posto? Incredibile, ma vero, la risposta è ancora una volta il nostro bicarbonato di sodio. Che, come sappiamo, ha talmente tanti usi alternativi, come quello di eliminare il cattivo odore dalla lavastoviglie, che uno, quasi, finisce per dimenticarsi quello suo principale.

Non va usato da solo, ma ha bisogno di essere accompagnato con qualcosa di acido, come, ad esempio, l’aceto o il limone. L’importante è che pesino allo stesso modo. Ad esempio, se useremo 5 grammi di bicarbonato di sodio, anche il succo di limone non dovrà pesare più di 5 grammi. E ricordiamoci di non buttare via le bucce spremute.

Cosa fare se invece di quello fresco di birra avessimo in casa quello secco

Qualcuno non lo sa, ma anche la birra, senza il famoso lievito, potrebbe fare al caso nostro per un impasto della pizza. In genere, dovremmo considerare quanta farina usare. La birra dovrebbe rappresentare il 60% del peso, da aggiungere pian piano, mentre impastiamo acqua, olio, farina e sale.

Ci potrebbe essere anche un altro problema. La ricetta per la pizza ci richiede un panetto fresco di lievito da 25 grammi, ma noi siamo senza. In casa, però, abbiamo una bustina di quello secco. Quanti grammi dovremmo utilizzarne per raggiungere il nostro scopo? Dobbiamo fare una proporzione molto facile. In pratica, dovremmo considerare una sorta di rapporto 3 a 1. Per ogni 3 grammi di fresco, ce ne vuole 1 di secco. Nel nostro caso, 7-8 grammi di lievito secco, al posto del panetto da 25 grammi. Facile, no?

Se siamo rimasti senza lievito per fare la pizza lo abbiamo visto. E per i dolci?

Per i dolci, invece, vale sempre l’accoppiata bicarbonato-succo di limone. Va spiegato il perché. Il bicarbonato, da solo, non farebbe nulla. È a contatto con l’elemento acido che diventa un alimento lievitante. In genere, per un dolce, con 6 grammi di bicarbonato vanno aggiunti 35 ml di limone.

Se volessimo fare un pan di Spagna e fossimo senza lievito per i dolci? Niente panico. Dovremo, semplicemente, usare gli albumi di 3 uova, montati a neve. Vanno, però, assemblati un poco alla volta, in modo delicato, dal basso verso l’alto.