Perché è meglio prendere 1.000 € di pensione oggi che rimandare l’uscita all’ipotetica riforma

In genere le problematiche del sistema previdenziale per gli italiani sono doppie. E sono due aspetti del sistema pensionistico italiano entrambi importanti. Il primo è quello dei requisiti per uscire dal Mondo del lavoro. Età e contributi utili sono la cosa che maggiormente cercano i contribuenti italiani. Verificare come fare per poter uscire dal lavoro è il fattore principale che cercano i lavoratori. Ma un altro aspetto riguarda l’importo della pensione.

Anche in questo caso un vero problema, dal momento che le regole di calcolo che ormai sono quelle universali e che riguardano il sistema contributivo, sono penalizzanti. Molti si chiedono se sia conveniente o meno lasciare il lavoro subito o attendere tempi migliori, magari aspettando ipotetiche e, per certi versi, mirabolanti riforme previdenziali. Molto dipende da caso a caso.

Perché è meglio prendere 1.000 € di pensione oggi che aspettare il 2024

Guadagnare soldi con la pensione, ecco come

Nel 2024 potrebbero entrare in scena due nuove misure pensionistiche. La prima potrebbe essere la quota 41 per tutti. Se davvero sarà distaccata dai limiti di età come si dice, la misura sarà un vantaggio per chi magari oggi, evita di uscire dal lavoro. Magari a 63 anni di età la situazione migliora. Questione di coefficiente di trasformazione. Meglio uscire nel 2024 con 41 anni di contributi che nel 2023. Ecco perché è meglio prendere 1.000 € di pensione e perché è più vantaggioso uscire dal lavoro a 63 anni che a 62.