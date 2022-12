Ecco cosa fare per eliminare il cattivo odore dalla lavastoviglie: ed è un trucco davvero economico

A volte capita, dopo un po’ di lavaggi, di sentire un odore di marcio uscire dalla lavastoviglie. Il che si trasferisce anche su piatti e bicchieri e non è piacevole. Cosa significa quando la lavastoviglie puzza? Come si fa a profumare la lavastoviglie? Ecco i rimedi economici per farlo.

Ci sarà, probabilmente, capitato di aprire lo sportello della lavastoviglie ed essere investiti dal cattivo odore. Qualcosa che sa di uovo marcio, come se un topo morto si fosse infilato nel lavaggio. Con il risultato che ci sembra che quel profumo poco gradito si sia trasferito anche su piatti e bicchieri lavati.

Ora, poi, che siamo alle prese con gli invitati ai pranzi e alle cene organizzati in questo periodo di feste, non è proprio il massimo. Cosa fare per non dover comprare pastiglie e detersivi, così da risparmiare ed eliminare l’inconveniente? Ecco i rimedi.

Bastano dei semplici ingredienti che abbiamo in casa per eliminare subito il problema

Prima di tutto, dobbiamo chiederci perché la lavastoviglie puzza? Le risposte potrebbero essere differenti, ma sostanzialmente dovrebbe dipendere da una causa ben precisa. Ovvero, a causa del residuo di cibi. Che non si vedono a occhio nudo, nel senso che non sono facilmente raggiungibili. Sono i residui che si infilano nelle giunture, che restano attaccati ai fili, che si accumulano intorno alle guarnizioni. Da lì, pian piano, arriva quel cattivo odore fastidioso che ci investe. Insomma, non è il tempo che sta cambiando, come pensavano i nostri nonni. Come sempre, per risolvere il problema ci viene in aiuto la nostra dispensa. Allora, ecco cosa fare per eliminare il cattivo odore dalla lavastoviglie. Infatti, basterà usare alimenti come, ad esempio, il bicarbonato, il limone o l’aceto. Vediamo come utilizzarli.

Con il bicarbonato non servono grandi procedimenti, ma basta fare così

Che il bicarbonato sia versatile, è universalmente risaputo. Ad esempio, per il nostro benessere, dovremmo berlo, dopo pranzo e cena, con acqua e sale. Nel caso della lavastoviglie, il bicarbonato si usa così. Dobbiamo, semplicemente gettare 50 grammi di bicarbonato all’interno della lavastoviglie. Poi, dovremo far partire un ciclo a vuoto.

Si può anche versare il bicarbonato sul carico di piatti e bicchieri, in modo da sgrassarli durante il lavaggio. Insomma, ci sono almeno due modi per igienizzare la nostra lavastoviglie. Non solo il bicarbonato, come si è detto. Anche il limone vuole la sua parte ed è utile per profumare la lavastoviglie.

Ecco cosa fare per eliminare il cattivo odore dalla lavastoviglie, con limone o aceto

Il limone non è utile solo in cucina, anche se a volte lo usiamo in modo sbagliato, come quando condiamo la bresaola. Nel caso della lavastoviglie, basterà spremere un succo di limone.

A questo punto, non dovremo fare altro che versare il succo nel cestello dei piatti o dove abbiamo le posate. Non serve che la lavastoviglie sia carica. Si può fare anche il classico ciclo a vuoto, per sgrassare e togliere il cattivo odore.

Terzo rimedio, utilizza un altro alimento versatile che usiamo un po’ per tutto, in casa. Ovvero, l’aceto. Dovremo versare una bottiglia di aceto bianco nella nostra lavastoviglie. E poi azionare un ciclo a vuoto. Oltre ad eliminare i cattivi odori, l’aceto ha la capacità di igienizzare e anche di detergere. E la lavastoviglie tornerà profumata.