Come si dice del maiale? Che non si butta via niente, a testimonianza che di ogni alimento possiamo sfruttare tutto. Un ammonimento a pensarci bene prima di buttare, nella pattumiera dell’umido, gli scarti.

In realtà, questi apparenti rifiuti sono un tesoro inestimabile se utilizzati nel modo giusto. Permettendoci, anche, di risparmiare non pochi soldi. A partire da una cosa che buttiamo via senza pensarci, ovvero i fondi del caffè che potremmo utilizzare in almeno 10 soluzioni diverse e insospettabili. Per non parlare delle bucce di limone che, una volta spremute, finiscono in pattumiera. Un peccato perché anche loro possono essere sfruttate al meglio.

Sono utili e preziose da riciclare

Ed è altrettanto incredibile come le bucce di frutta e verdura possano essere sfruttate dando sfogo alla nostra creatività. Con risparmio anche di soldi, visto che erano elementi destinati alla pattumiera.

Abbiamo ospiti a cena e non sappiamo quale stuzzichino servire con il vino? No problem. Possiamo trasformare le bucce di patate, carote, ma anche di mele e pere in chips. Dopo averle asciugate, le bagniamo di olio e le cuociamo fino a quando non saranno croccanti. Altrimenti, anche al forno, a 150 gradi, per 30 minuti, con un pizzico di sale.

Gli stessi avanzi, potrebbero trasformarsi una crema. Come? Li facciamo al vapore, li frulliamo con olio e sale e avremo un prodotto ottimo per anche solo come stuzzichino sul pane.

Inoltre, con le bucce di patate e carote, così come con le parti scartate del sedano, possiamo fare il dado vegetale seguendo la ricetta.

Incredibile come le bucce di frutta e verdura possano essere riutilizzate in questi 10 modi e non solo in cucina

Gli scarti verdi di finocchi, zucchine, asparagi, ad esempio, vanno sminuzzati e cotti. Poi, potremo trasformarli in una vellutata di verdura dal sapore sorprendente.

Le bucce della frutta, purché biologica, si prestano per delle ottime marmellate. Le scorze di limoni, arance e mandarini possono essere usate pure per fare liquori, purché private della parte bianca. E c’è anche chi ne ricava delle ottime tisane, facendole bollire nell’acqua.

Per le pulizie e per profumare, questi scarti sono molto utili. Con le bucce della mela possiamo rendere più lucide le posate. E le bucce di mandarino, in un sacchetto, diventano un ottimo deodorante per i cassetti.

C’è un incredibile decimo utilizzo che non tutti conoscono. Piantiamole e coltiviamole. Proviamo con i porri, con il torsolo della lattuga o il boccone terminale della banana. Ci vuole pazienza, ma dopo un po’ li vedremo crescere.

