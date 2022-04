Se notiamo puntini neri o ombre nel campo visivo potrebbe trattarsi delle mosche volanti ecco di cosa si tratta e alcuni rimedi naturali

La vista è uno dei sensi più importanti per il nostro corpo. Ci aiuta a definire le distanze dagli oggetti, a capire forma e sostanza delle cose ed è importantissima anche per l’orientamento. Quando notiamo qualche cambiamento nella vista è importante consultare uno specialista il prima possibile. Che si tratti di un calo dei 10 o 12 decimi, oppure di altre forme di fastidi, non bisognerebbe mai sottovalutare il problema. Prendere in tempo situazioni di miopia, astigmatismo o ipermetropia, potrebbe infatti evitare che questi degenerino. Spesso, quindi, quando si parla di occhi e vista, la prima cosa che ci viene in mente sono proprio questi problemi comuni, che richiederebbero, nella maggior parte dei casi, l’uso di occhiali o lenti a contatto. Ma potrebbero sorgere altre forme di disturbo.

Se notiamo puntini neri o ombre nel campo visivo potrebbe trattarsi delle mosche volanti, di cosa si tratta e alcuni rimedi naturali

Soprattutto quando guardiamo una parete particolarmente chiara, il cielo terso o bianco di nuvole potremmo notare dei puntini neri o delle ombre scure nella vista. Queste, scientificamente, vengono chiamate miodesoipsie. Sono corpi molli o, più comunemente, “mosche volanti”, che proiettano sulla retina dell’occhio la loro ombra, coprendo parte del campo visivo. Possono variare sia nella forma che nella quantità. Infatti, è possibile che si manifesti una sola ombra o molteplici. Questo, al contrario di quanto si possa pensare, non è considerata una patologia, ma un difetto della vista che colpisce molte più persone di quante si possano immaginare.

Cause e possibili soluzioni al problema

Le cause delle miodesoipsie possono essere di 2 tipi: naturali o fenomeno degenerativi. Si potrebbero, quindi, verificare spontaneamente o comparite a causa di alcune situazioni che aggravano il corpo vitreo dell’occhio. Ancora, questi, potrebbero essere associati ad alcuni patologie come cataratta, distacco della retina o emicrania. Ma, in ogni caso, non si possono diagnosticare se non attraverso un’accurata diagnosi medica e specialistica. In generale, però, non esiste una terapia medica che possa eliminare il problema visivo. Tutto sta nel mettere in pratica una sana vita quotidiana. L’occhio si abitua facilmente e, spesso, riesce naturalmente ad isolare queste mosche volanti. Noi stessi dovremo cercare di concentrarci sempre sull’immagine che stiamo guardando, piuttosto che su questi disturbatori della vista.

In questo modo il nostro cervello imparerà presto ad eliminarli adattandosi alla loro presenza. Infine, avere un’alimentazione ricca di vitamine, sali minerali, frutta e verdura ma anche bere tantissima acqua potrebbe aiutare contro questo disturbo. Se notiamo puntini neri o ombre nella vista, la scelta più saggia sarebbe consultare subito un medico, che saprà aiutarci nel migliore dei modi per trovare un’adeguata soluzione al problema.

Lettura consigliata

Suono ovattato, ronzii e orecchie doloranti potrebbero essere i campanelli d’allarme di queste infiammazioni per cui sarebbe necessario consultare il medico