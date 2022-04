Insieme al polpo e ai gamberi, tra i prodotti del mare più gettonati trovano posto i deliziosi calamari. Questo mollusco può essere cucinato in molti modi, a partire dalla classica frittura di mare da accompagnare ad una bollicina fresca.

Allo stesso modo i calamari possono essere impiegati per realizzare deliziosi sughi come spiegavamo in questa ricetta per rivoluzionare ogni pasta.

Ultimi, non certo per importanza e notorietà, sono i calamari ripieni che spesso vengono farciti con mollica e tentacoli.

Di seguito sveleremo una ricetta per rendere ancora più intrigante questo secondo piatto di pesce a cui forse non molti penserebbero. Ed infatti pochi conoscono questi calamari ripieni, ma saranno un successo garantito con i nostri invitati.

Ingredienti e preparazione

I nostri calamari avranno una doppia cottura, prima in forno e poi in padella, in modo tale da averli morbidi ma con una deliziosa crosticina.

La lista degli ingredienti prevede:

calamari;

vino bianco;

pancetta arrotolata;

rosmarino;

salvia;

piselli;

asparagi;

menta;

aglio.

Per la preparazione sarà necessario pulire i calamari dai quali dovrà essere rimossa la cartilagine interna, per poi separare i tentacoli e le ali dalla testa.

Sminuzziamo tentacoli e ali e mettiamoli a cuocere rapidamente in padella con uno spicchio di aglio per poi sfumare con del vino bianco e mettiamo da parte.

Fatto questo apriremo la testa del calamaro per poi farcirla con un trito di rosmarino e salvia ottenuto precedentemente, fette di pancetta e tentacoli e testa cotti prima.

Arrotoliamo il calamaro formando un fagotto e fermiamolo con dello spago o degli stuzzicadenti.

A questo punto metteremo il calamaro ripieno in forno a 100° per 30 minuti.

Pochi conoscono questi calamari ripieni in forno morbidissimi e facili ma più buoni di quelli del ristorante

Mentre il calamaro cuoce ci dedicheremo alla salsa di accompagnamento.

Cuociamo rapidamente in padella asparagi e pisellini aiutandoci con poca acqua per velocizzare la cottura. Quando entrambe le verdure saranno tenere, aggiustiamo di sale e trasferiamo in un mixer insieme ad una foglia di menta per rinfrescare.

A questo punto i calamari saranno cotti e, come detto, prima di servirli li scotteremo rapidamente in padella. Spennelliamoli d’olio e lasciamoli cuocere sui lati in padella fin quando non saranno dorati per poi tagliarli in 3.

Infine, su un piatto piano disponiamo la salsa di verdure ed adagiamo i calamari ripieni con un ultimo giro di olio a crudo.

