Secondo uno studio pubblicato su un’importante rivista medica statunitense, il miglior rimedio che esista per la pressione è il diuretico. In questa ricerca si parla, nello specifico, di alcuni farmaci sia da banco sia da prescrizione medica che aiuterebbero appunto la diuresi, migliorando notevolmente le condizioni di chi soffre di pressione particolarmente alta. Ovviamente si tratta di situazioni in cui questo non è un episodio sporadico, ma una condizione medica evidenziata e appurata con apposite analisi. In realtà, di diuretici ne esistono tantissimi e sarebbero sicuramente molto utili per regolarizzare uno stile di vita. Ma non bastano, poiché a questo deve essere associata anche una buona dieta alimentare, diminuzione di stress e aumento dell’allenamento fisico. Il tutto commisurato ad un’eventuale terapia che solo il medico e lo specialista possono prescrivere.

Potrebbero aiutare anche i diuretici naturali

Quello che però possiamo fare noi è affidarci anche a metodi di diuresi completamente naturali, che aiuterebbero a migliorare e anche a prevenire i problemi di pressione alta. In questo caso, la cosa che più aiuterebbe il nostro corpo è l’acqua. E molti consigliano quella con particolari caratteristiche, soprattutto per chi, superati i 50 anni, riscontra questa tipologia di problemi a livello di pressione arteriosa. Infatti, la migliore soluzione sarebbe scegliere un’acqua oligominerale o leggermente mineralizzata, con un residuo fisso compreso tra i 50 e i 500 mg/l. In alcuni casi, il medico potrebbe anche prescrivere una dieta povera di sale e acqua povera di sodio (inferiore ai 20 mg/l). In altri, invece, sarebbe consigliata anche l’acqua di rubinetto. Ma ci siamo mai chiesti se esistono delle marche in bottiglia più adatte di altre?

Per abbassare la pressione alta sarebbe indicato bere molto ed ecco alcune acque in bottiglia che aiuterebbero a migliorare la diuresi secondo una recente classifica

Secondo una classifica di Altroconsumo del 2022, infatti, esisterebbero delle marche di acqua ideali soprattutto nella prevenzione di alcune patologie e non solo. Nella top 10 spunta l’acqua Sant’Anna. Sarebbe un’acqua molto leggera, dal sapore piacevole e soprattutto dissetante. Con un contenuto di sodio bassissimo, sarebbe particolarmente adatta anche per chi ha problemi di ritenzione idrica. Poi troviamo la Levissima. Il suo residuo fisso sarebbe pari a 80,2 mg/l ed è anche oligominerale con un buon contenuto di calcio. L’acqua Ferrarelle, invece, favorirebbe la digestione con benefici anche per la salute delle ossa e dei muscoli. L’Uliveto è un prodotto molto conosciuto, ricco di sali minerali. Inoltre, si tratterebbe di un’acqua mediamente mineralizzata, bicarbonata e calcica.

Infine, troviamo anche l’acqua Panna. Con un residuo fisso di 139 mg/l, sarebbe molto apprezzata anche per il suo gusto morbido e per la presenza di oligoelementi. Ovviamente queste sono solo una minima parte, poiché ne esistono davvero tantissime. La cosa che dovremmo fare, prima di acquistare qualsiasi bottiglia, sarebbe quella di verificare le proprietà nell’etichetta o chiedere direttamente al nostro medico. Per abbassare la pressione alta sarebbe indicato bere almeno 2 litri di acqua ogni giorno.

