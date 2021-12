Quelli che stiamo vivendo sono giorni decisamente frenetici ed esaltanti per gli amanti della cucina. Molti di noi sono alle prese con la scelta dei menù per le feste e stanno cercando le portate migliori per stupire gli ospiti. In questa operazione c’è, però, un piatto che tendiamo spesso a sottovalutare: il contorno. Capita spesso che siamo così presi da primi e secondi che ci dimentichiamo di dare il giusto spazio a ciò che dovrebbe esaltarne i sapori. Niente paura. Oggi noi di ProiezionidiBorsa sveleremo una ricetta che potrebbe risolvere molti dei nostri problemi. E se non vogliamo proporre le solite insalate e verdure cotte, dobbiamo assolutamente provare questo facilissimo contorno perfetto per i pranzi natalizi. Un vero capolavoro culinario alla portata anche dei meno esperti. Ma il risultato è assicurato e farà felice tutta la famiglia.

Se non vogliamo proporre le solite insalate e verdure cotte, dobbiamo assolutamente provare questo facilissimo contorno perfetto per i pranzi natalizi

Sulle tavole natalizie non mancano mai verdure come broccoli, spinaci e cavolfiore. Ma se vogliamo davvero dare una marcia in più ai nostri secondi ed esaltarne i sapori, dobbiamo provare questo contorno. Ovvero la scarola in agrodolce con acciughe.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per prepararne 4 porzioni ci serviranno:

800 grammi di scarola;

4 cucchiai di olio d’oliva;

20 grammi di capperi sottaceto;

20 grammi di uvetta;

2 spicchi d’aglio;

20 grammi di pinoli;

80 grammi di olive snocciolate;

40 grammi di filetti di acciughe;

4 cucchiai di sale grosso.

Come preparare la scarola in agrodolce con acciughe

Mettiamo a bollire una pentola con circa 4 litri d’acqua. Mentre aspettiamo che raggiunga la temperatura, togliamo le foglie rovinate dai cespi di scarola e laviamo le altre. Conserviamo le 6 o 7 più morbide e tagliamo il resto a pezzetti.

Non appena l’acqua bolle, saliamola con il sale grosso e facciamo cuocere per un quarto d’ora i pezzetti di scarola. Per velocizzare le operazioni procediamo con una padella in cui faremo rosolare gli spicchi d’aglio.

Quando iniziano a dorarsi, mettiamo in padella la scarola, le olive, i capperi e le acciughe sgocciolate. 3 minuti sul fornello mescolando spesso e possiamo aggiungere anche pinoli e uvetta. Cuociamo per altri 10 minuti e il gioco è fatto.

Possiamo procedere con l’impiattamento. Su un vassoio rotondo appoggiamo le fette di scarola conservate in precedenza e mettiamo al centro l’insalata ancora calda. Facciamo raffreddare e se amiamo i sapori piccanti, spolveriamo con del peperoncino. Il nostro contorno gourmet è pronto per stupire la platea.

Approfondimento

Invece dei soliti crostini e tartine, ecco il morbidissimo antipasto perfetto per il menù di Natale pronto in 30 minuti