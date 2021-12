Mancano pochissimi giorni a Natale e molti di noi sono alla ricerca di ricette sfiziose per cenoni e pranzi vari. Un’operazione tanto divertente, che allo stesso tempo potrebbe portarci via moltissimo tempo. Ma è arrivato il momento di sfatare un mito. Non abbiamo bisogno di copiare i grandi chef per realizzare dei capolavori in cucina. A maggior ragione se parliamo degli antipasti, forse la portata che lascia più spazio alla fantasia. Quindi, invece dei soliti crostini e tartine, ecco il morbidissimo antipasto perfetto per il menù di Natale pronto in 30 minuti. La bellezza di questa ricetta è che sfrutta ingredienti che quasi sicuramente abbiamo già in dispensa. E in più ha un altissimo impatto scenografico. Non ci resta che scoprire di cosa si tratta.

Molto spesso chi deve cucinare durante le feste perde la maggior parte del tempo a preparare gli antipasti. Ma dopo aver scoperto questa ricetta, probabilmente non sarà più così e avremo molto più spazio da dedicare ai secondi e ai contorni natalizi.

Questo perché con soli 5 ingredienti e un pizzico di sale possiamo creare l’antipasto natalizio perfetto. Ovvero gli alberi di Natale di patate.

Per prepararne 4 porzioni ci serviranno:

500 grammi di patate;

50 grammi di burro;

50 grammi di pecorino romano grattugiato;

2 tuorli d’uovo;

50 grammi di Taleggio;

un pizzico di sale.

Come preparare gli alberi di Natale di patate

Laviamo bene le nostre patate e mettiamole a bollire senza togliere la buccia. Non appena sono cotte e morbide, tiriamole fuori dalla pentola. Dovremo schiacciarle con un comunissimo schiacciapatate.

Passiamo le patate in una ciotola abbastanza capiente. Uniamo il pecorino grattugiato, il burro e i due tuorli d’uovo. Iniziamo a mescolare fino a ottenere un composto omogeneo e regoliamo di sale.

È il momento di procedere con la creazione degli alberelli. Mettiamo l’impasto di patate in una sacca da pasticciere, prendiamo una teglia e iniziamo a creare delle piccole spirali partendo dal basso. Devono assomigliare il più possibile ad alberi di Natale.

Terminiamo l’impasto e cuociamo in forno ventilato a 180 gradi per dieci minuti.

Manca l’ultima operazione. Facciamo raffreddare il tutto e mentre aspettiamo, tagliamo il Taleggio a fettine. Con un piccolo stampo a forma di stella preleviamo delle stelline di Taleggio e attacchiamole con uno stecchino alla cima degli alberi.

Adesso possiamo servire il nostro spettacolare antipasto.

