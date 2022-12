Si può fare una torta con i waffle? Assolutamente sì e sarà anche buonissima

I waffle sono delle deliziose cialde calde e morbide. Ma non tutti conoscono le ricette che si possono fare. Ad esempio è possibile creare una torta molto particolare, vediamo come..

I waffle sono una grande scoperta. Abituati a consumare le crepes, anche questo dolce può essere alla pari. Con i waffle sono tante le ricette che si possono fare, anche se non sembra. E quindi perché non creare una torta con i waffle per questo periodo di Natale?

Ingredienti

Ciò che andremo a creare con i waffle è una rivisitazione della casetta di marzapane. Che dire, una bella idea no? Vediamo ciò che ci serve:

12 waffle;

1 albume;

150 g di zucchero a velo;

limone;

caramelle miste;

marshmallows;

wafer;

cialde varie;

decorazioni natalizie.

Si può fare una torta con i waffle? Da provare questa ricetta natalizia

Se non si hanno i waffle bisognerà preparali e gli ingredienti sono:

280 g di farina;

6 uova medie;

180 g di zucchero;

1 cucchiaino di sale;

220 g di burro;

2 g di lievito per dolci.

Mettiamo tutto nell’impastatrice e uscirà fuori un composto che somiglierà alle crepes. Li facciamo cucinare nella piastra apposita ed ecco fatto. Una volta che sono pronti possiamo procedere con la ricetta. Se li abbiamo già pronti sarà ancora più semplice e veloce. Dunque, in una ciotola mescoliamo lo zucchero a velo con l’albume. Mettiamo anche qualche gocce di succo di limone.

Composizione casetta di waffle

Ciò che andremo a fare con questo procedimento è la neve finta, fatta a mò di glassa. Infatti in una teglia creiamo delle forme a caso e disponiamo i waffle, raffreddati, sopra. Facciamo due strati o anche 3, a seconda di quanti waffle abbiamo a disposizione. Mettiamoli anche ai lati. Per fare in modo che i waffle stiano attaccati l’uno a l’altro, dobbiamo fare ogni volta una striscia di glassa. Questa servirà come una sorta di collante, che terrà uniti tutti i pezzi. Una volta che abbiamo formato le pareti, dobbiamo formare il tetto. A partire dal centro mettiamo due waffle uno dietro l’altro e poi altri a scendere, formando la tegola del tetto.

Decorazioni

Una volta che abbiamo creato la nostra casetta, sarà pronta per essere decorata. Con la glassa restante formiamo qualche decorazione, come se scendesse della neve. Abbelliamo anche con gli altri ingredienti: marshmallow, cialde, wafer e decorazioni a tema. Ciò che uscirà fuori sarà una deliziosa torta diversa dal solito.

Altre idee

In realtà con i waffle sono diverse le idee che possiamo realizzare. Possono essere utilizzati in tanti modi diversi. Ad esempio sono ottimi anche se uniti al gelato. Magari, proprio in questo caso, potremmo creare del gelato fatto in casa con la gelatiera. I classici vengono fatti con un po’ di crema di nocciole, pistacchio o altri gusti ma come possiamo vedere non è l’unico modo per consumarli. Potremmo anche creare l’impasto dei waffle con il cacao e fare comunque la casetta di Natale oppure condirli in altro modo. In questi casi dovrà entrare in scena anche un po’ della nostra inventiva e creatività. Se ci si chiede se si può fare una torta con i waffle, possiamo dire essere possibile.