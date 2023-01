La migliore città al Mondo per espatriare: un sogno andarci anche per italiani, giovani o pensionati

Spesso per curiosità, ma anche a volte per esigenze economiche o lavorative. Sono tanti gli italiani che in alcuni momenti della vita decidono di espatriare. E se sono indecisi sulla meta, la classifica stilata dagli espatriati di tutti i Paesi è un bel suggerimento.

Si chiama Internations la comunità che riunisce su internet quasi 5 milioni di persone che per ragioni di studio, di soldi o anche familiari decidono di andare a vivere all’estero. Un vasto ed eterogeneo progetto che aiuta gli iscritti a incontrare persone all’estero con le stesse esigenze. Si sa che iniziare una nuova vita implica tante scelte, da come aprire un conto corrente a come fare per ottenere i documenti. Ma la regina delle scelte è dove andare a vivere. Per questo Internations ha organizzato una votazione per stabilire la città migliore per vivere da espatriato. E la vincitrice è stata la città spagnola di Valencia. È proprio lei la migliore città al Mondo per espatriare: un sogno per qualità e costo della vita. Ma cosa c’è dietro questa incoronazione?

Le qualità maggiormente apprezzate

I punti di forza riguardano soprattutto la vivibilità ed il costo della vita: grandi possibilità di praticare sport e vita all’aria aperta, possibilità di spostarsi con servizi pubblici convenienti e a basso costo, ed una percezione della sicurezza elevatissima (massima per il 92% di quanti l’hanno votata). I costi sono considerati decisamente accessibili anche per quanto riguarda i principali indicatori (come nel caso di alloggio, servizi in generale e divertimento). Diminuiscono invece (non di poco) le opinioni positive riguardanti la facilità di inserimento lavorativo. Si potrebbe dunque sintetizzare che per uno studente universitario e per un pensionato potrebbe essere molto conveniente spostarsi là, considerata la facilità di ambientarsi e la vicinanza con il nostro Paese. Meno consigliabile invece cercare fortuna o un impiego per una persona in età lavorativa.

Anche da un punto di vista estetico la città di Valencia ha molto da donare. È celebre per il più grande acquario d’Europa, contenuto nell’imperdibile Cittadella della Scienza. Si tratta di un quartiere avveniristico disegnato dal grande architetto valenciano Santiago Calatrava. Ma Valencia è anche una città dal cuore antico, tra i cui vicoli medievali perdersi ed innamorarsi, come dimostra il quartiere del Carmen. Gli amanti del mare non possono poi perdersi i vantaggi costituiti dall’avere tante spiagge vicine e lontane dalla città e aree naturali di grande bellezza. Questo significa che anche chi non volesse espatriare ma solamente fare qualche giorno all’estero tra le migliori mete invernali troverà pane per i propri denti.

Al sondaggio hanno partecipato circa 12 mila espatriati e che hanno anche indicato altre mete incredibilmente amate: Dubai e città del Messico, infatti, si sono posizionate al secondo ed al terzo posto della speciale classifica.

