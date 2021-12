Il decreto Festività ha imposto la chiusura di diversi locali fino al 31 gennaio 2022. Chi aveva programmato di passare il veglione di Capodanno in qualche località di villeggiatura ha dovuto riorganizzarsi e decidere altrimenti. Sarà un 31 dicembre alternativo anche quest’anno, ma ciò non vuol dire che non possa essere comunque divertente.

Il veglione in casa è un’alternativa possibile che non diminuisce affatto il divertimento. Ci sono tanti spunti che possono essere messi in atto e se non si può partecipare al veglione al ristorante ecco alcune idee simpatiche per una riuscitissima festa in casa tra pochi intimi. Nel rispetto delle normative in vigore, ma senza rinunciare a niente.

Si può fare qualcosa di bello anche lontano da party caotici e dalle solite feste in ristorante. Quando si può, meglio fare di necessità virtù.

A prova di assembramento

Una prima idea potrebbe essere quella di organizzare una cena con delitto in casa. Ciascun commensale avrà un ruolo specifico in base al copione e sarà al tempo stesso sia sospettato che investigatore.

Si può organizzare il tutto in modo che l’intera casa sia la scenografia di questo divertente gioco. I padroni di casa con più inventiva possono scrivere da soli la propria trama: non serve essere precisi nella sceneggiatura, basta anche un canovaccio per lasciare poi ai giocatori il divertimento del gioco di ruolo. Se non si hanno idee, su internet è pieno di spunti interessanti. Gli oggetti di scena e la musica giusta faranno il resto.

Un altro grande classico è la serata film. Ormai i servizi di streaming sono pieni di classici e moderni per tutti i gusti. Si può fare un gioco di sorteggio e scegliere un film casuale che nessuno dei commensali ha visto, oppure ripiegare su uno di quegli intramontabili capolavori che piacciono a tutti. Soprattutto tra amanti del cinema, questa è una soluzione divertente per passare una bella serata.

Chi proprio non sopporta la mondanità può addirittura fuggire con la sua dolce metà in una meta impensabile ma piacevolissima all’insegna del ritiro e della meditazione. Un faro, un monastero, un rifugio montano: le soluzioni sono diverse e tutte a misura di chi non sopporta la folla e la confusione. A prova di assembramento.

I più nerd apprezzeranno quest’ultima idea: una serata a base di retrogaming. Attrezzare una stazione da gioco in salotto è più facile di quanto si pensi: bastano una vecchia console e qualche gioco d’antan per un party all’insegna degli sparatutto. Per unire l’utile al dilettevole, si può scandagliare la cantina alla ricerca di qualche vecchio gioco stile Guitar Hero: la festa nerd diventerà subito molto, molto più movimentata.