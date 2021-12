Le cime di rapa sono un ortaggio tipicamente invernale tutto italiano particolarmente apprezzato nelle zone del sud e centro. Lazio, Campania, Puglia, Toscana sono tutte Regioni dove questa verdura è molto impiegata. Ricche di vitamina A e C e di proprietà antiossidanti, le cime di rapa appartengono alla famiglia delle brassicacee e sono dette anche friarielli.

Sono inoltre ricche di minerali come fosforo, ferro e calcio ed apporterebbero appena 28 calorie ogni 100 g di prodotto. Oggi sveleremo i segreti per pulire e cucinare al meglio questo straordinario prodotto. Dunque ecco come pulire le cime di rapa e realizzare un primo piatto o contorno indimenticabile.

Attenta selezione

Innanzitutto sarà necessario selezionare le cime di rapa migliori per evitare che queste abbiano sapore amaro in cottura. A tal proposito dovremo scegliere piante con infiorescenze verdi e con i fiori ancora chiusi. Più giovane è la pianta e maggiore sarà la sua dolcezza.

Scelte le cime, eliminiamo le parti più coriacee come le foglie più spesse, le parti gialle, ed i gambi. È possibile lasciare attaccato alle cime parte del gambo ma in tal caso dovremo inciderlo con un taglio alla base per agevolarne la cottura. Infine separeremo anche le foglie più tenere presenti sui lati esterni. Tuttavia queste non dovranno essere buttate ma semplicemente distinte dalle cime dal momento che presentano tempi di cottura diversi.

Una volta mondate le verdure, dovremo pulirle sotto abbondante acqua fredda eliminando gli eventuali residui di terra. Non resta, dunque, che mettere a cuocere le nostre cime di rapa.

In una abbondante pentola metteremo 3 litri d’acqua per ogni chilo di cime di rapa a e lasceremo cuocere per circa 15 minuti. Una volta cotte, per mantenere un colore verde brillante, scoliamo le cime di rapa in acqua e ghiaccio. Questo fisserà il colore della verdura e la renderà golosa al palato e alla vista.

Ottime per i secondi, spettacolari con la pasta

Una volta scolate le cime di rapa possiamo realizzare degli ottimi contorni o un goloso condimento per la pasta. Mettiamo in padella uno spicchio di aglio, olio, peperoncino ed un’alice in cui faremo insaporire le nostre cime. Quando avranno assorbito bene il condimento possiamo utilizzarle come contorno o cuocervi direttamente la pasta. In questo caso utilizzeremo la tecnica della risottatura per ottenere una pasta cremosa ed avvolgente. Infatti non olio burro e grassi ma questo segreto degli chef rende la pasta sempre cremosissima.