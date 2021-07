Chi di noi non vorrebbe ridurre il rischio di malattie gravi o peggio, di patologie che poi portano alla morte? Superata una certa soglia d’età i rischi di ipertensione, diabete, ictus e infarto salgono inevitabilmente, a meno di una capace attività di prevenzione. Per ridurre i rischi di patologie gravi, un’alimentazione corretta è fondamentale. Per esempio ci sono cibi assolutamente vietati perché fanno schizzare i trigliceridi e aumentano il rischio d’infarto.

Anche una regolare attività fisica può aiutare tantissimo. Per esempio, con più di 50 anni questa attività fatta 20 minuti al giorno allontana l’infarto. A questo proposito è interessantissimo un recente studio dell’Università di Harvard. Questa ricerca ha scoperto quali sono gli esatti passi da fare ogni giorno per ridurre quasi della metà il rischio di mortalità.

Se non si fanno questi passi ogni giorno aumenta il rischio di morire

Uno degli studi più richiamati è quello del numero dei 10.000 passi, risalente al 1965. In questo studio si sosteneva che fare almeno 10.000 passi al giorno riduce il rischio di mortalità legato a patologie gravi. Questo suggerimento è stato anche ripreso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma è veramente così?

Un recente studio di un team di scienziati dell’Università americana di Harvard ha fatto un’importante scoperta. Per avere significativi riduzioni di livelli di mortalità basta fare 4.400 passi al giorno. La ricerca ha preso in considerazione le analisi fatte su 17.000 donne di età attorno ai 72 anni. Ognuna di loro ha portato per 4 anni uno strumento che rilevava il numero dei passi giornalieri e la velocità.

Ebbene i risultati di questo esperimento sono davvero sorprendenti.

Infatti hanno evidenziato che le donne che facevano almeno 4.400 passi al giorno, avevano un rischio di mortalità ridotto del 41%. Ma non è tutto. Lo studio ha rivelato che la velocità con cui si fanno questi passi è irrilevante. Ovvero che i 4.400 passi si possono fare all’andatura che si preferisce. Quindi in pratica se non si fanno questi passi ogni giorno aumenta il rischio di morire.

Ultima scoperta davvero interessante è stata che aumentando il numero dei passi fino a 7.500 il rischio morte continua a diminuire. Tuttavia, superati i 7.500 passi al giorno, il rischio di morte non si abbassa più. Quindi, secondo questo studio, per ridurre il rischio di mortalità, ogni giorno occorre tra fare tra 4.400 e 7.500 passi. Questo numero di passi corrisponde a una distanza di 3,3 km e 5,7 km.

