Si chiamano trigliceridi e sono nel sangue. Quando il loro valore è troppo alto sono i responsabili di gravi problemi di salute per l’uomo. Due studi indipendenti hanno dimostrato come un’alta concentrazione di trigliceridi nel sangue porti a un gravissimo problema per la salute.

I trigliceridi sono lipidi, o comunemente, grassi, come il colesterolo e sono presenti nel nostro sangue. Solo in minima parte sono prodotti internamente dall’organismo, in particolare dal fegato, per la maggior parte sono introdotti attraverso i cibi. Grazie agli alimenti introduciamo i trigliceridi, che diventano pericolosi quando superano un certo livello di concentrazione nel sangue. Sappiamo che un alto livello di colesterolo cattivo (LDL) nel sangue, può nuocere gravemente all’organismo. Anche un’alta concentrazione di trigliceridi nel sangue può portare gravissimi problemi alla nostra salute, perché favorisce l’insorgenza del diabete, dell’arteriosclerosi, di ictus.

Ma un’altra terribile conseguenza dei trigliceridi alti è il rischio d’infarto e lo hanno dimostrato due studi indipendenti. Queste ricerche sono state condotte da 2 team di ricercatori. Il dottor Nathan Stitziel, del Myocardial Infarction Genetics and Cardiogram Exome Consortia, ha guidato uno dei due team. Mentre il professor Frederick Dewey, del Regeneron Genetics Center (USA), ha condotto l’altro gruppo. Entrambi gli studi sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine.

Cibi assolutamente vietati perché fanno schizzare i trigliceridi e aumentano il rischio d’infarto

Come evidenziato da un editoriale pubblicato sullo stesso giornale, le due ricerche sono arrivate ad una stessa conclusione. Ovvero che prove genetiche confermano come un’alta concentrazione di trigliceridi nel sangue faccia crescere esponenzialmente il rischio d’infarto.

Quanto è il livello consigliato di trigliceridi nel sangue? Secondo le linee guida del Ministero della Sanità, il valore desiderabile è inferiore 150 mg/dl. Per valori compresi tra 150 e 199 mg/dl siamo ai limiti della norma. Un valore compreso tra 200 e 499 mg/dl è elevato mentre oltre i 500 mg/dl ed è considerato molto elevato (e pericoloso).

Sappiamo quali cibi evitare per abbassare il colesterolo cattivo, ma quali cibi portano all’aumento dei trigliceridi? Ecco un elenco dei cibi assolutamente vietati perché fanno schizzare i trigliceridi e aumentano il rischio d’infarto.

Alcol, farine bianche e raffinate, burro e lardo, bevande zuccherate e succhi di frutta, hanno un impatto negativo sul livello di questi lipidi. Anche il fruttosio deve essere consumato con moderazione, insieme a miele, marmellata, frutta candita e dolci. Infine anche le fritture, se consumate con troppa frequenza possono elevare i valori dei trigliceridi.

