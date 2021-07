L’esercizio fisico se svolto correttamente è un toccasana, questo già lo sappiamo. Rafforza la massa muscolare e mantiene in salute il nostro fisico. Quello che può sorprendere, però, è che allenandoci non miglioriamo solamente il corpo, ma anche la mente. Soprattutto dopo una certa età e più precisamente i 60 anni. È quanto dimostra uno studio che andremo a esporre qui sotto. Vediamo quindi perché sono incredibili i benefici dell’attività fisica dopo i 60 anni per memoria e cervello.

Un peggioramento graduale e inevitabile

Il tempo passa per tutti e non risparmia nessuno. Con l’avanzare della vecchiaia non si indebolisce solo il nostro fisico, ma ne risente anche il cervello. Il rischio di malattie mentali aumenta e la memoria è sempre più breve. Tra i sintomi più comuni notiamo la difficoltà nell’apprendimento, nel ricordare nuove informazioni anche semplici e la facilità con cui scordiamo impegni e appuntamenti. Bloccare questo processo è praticamente impossibile, ma c’è un modo per rallentarlo. È l’allenamento.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Sono incredibili i benefici dell’attività fisica dopo i 60 anni per memoria e cervello

Una ricerca condotta dall’Università americana dell’Iowa dimostra come tenersi in allenamento porti benefici evidenti per gli ultrasessantenni. In particolar modo gli effetti positivi si noterebbero nelle funzioni cognitive e sulla memoria di lavoro. Quest’ultima è la facoltà che ci permette contemporaneamente di ricordare e manipolare le informazioni.

I controlli svolti su un gruppo di persone dai 60 agli 80 anni evidenziano come anche una singola sessione di allenamento potenzi il cervello. Nello specifico, il test si basava su un mix di attività fisiche e mentali. L’esercizio motorio consisteva nel pedalare su una cyclette per un certo tempo a diversi gradi di difficoltà. Le verifiche effettuate subito dopo la pedalata dimostravano un miglioramento nelle parti del cervello che conservano le informazioni. Ecco perché avere una vita attiva e restare in movimento potrebbe portare benefici a chiunque, non importa quanti anni abbiamo.

Se vogliamo tenere costantemente in allenamento il cervello, ci potrebbero interessare questi 6 esercizi perfetti per mantenerlo giovane e in salute.