Con più di 50 anni questa attività fatta 20 minuti al giorno allontana l’infarto

È risaputo che la vita sedentaria porti a scompensi. Molte delle malattie attuali sono favorite da una ridotta attività fisica. Decine di studi hanno dimostrato che uno stile di vita sedentario porta all’obesità e quindi al rischio di ipertensione, infarto, ictus, tumori. Il rischio si acuisce superati i 50 anni.

Per avere uno stile di vita più attivo non serve ammazzarsi di fatica in palestra oppure correre per km. Per esempio per dimagrire questo è il modo assolutamente migliore per perdere peso, bruciare grassi e combattere il colesterolo.

Tra il passare la maggior parte della giornata seduto ad una scrivania o sul divano e l’andare in palestra c’è una via di mezzo. Questa via di mezzo ce la suggeriscono dei ricercatori svedesi. È una attività semplicissima, che non richiede sforzo e che deve essere fatta ogni giorno per 20 minuti.

Con più di 50 anni quest’attività fatta 20 minuti al giorno allontana l’infarto

Un gruppo di ricercatori svedesi ha dimostrato che una semplice attività come camminare, può prevenire le insufficienze cardiache, responsabili di alcune patologie del cuore. Lo studio è stato pubblicato sul Journal of the American College of Cardiology. La ricerca ha analizzato gli stili di vita di circa trentamila svedesi di età superiore ai 50 anni e 60 anni. Lo studio ha scoperto che camminare 20 minuti al giorno, tutti i giorni, riduce notevolmente i rischi di problemi cardiaci. In pratica con più di 50 anni quest’attività fatta 20 minuti al giorno allontana l’infarto. Andrea Bellavia del Karolinska Institutet di Stoccolma ha dichiarato che lo studio dimostra come camminare 20 minuti al giorno riduca del 21% lo scompenso cardiaco.

Lo studio ha messo in evidenza anche un altro aspetto interessante. Questo risultato prescinde dalle precedenti attività svolte. Ovvero, indipendentemente dal fatto che si sia avuto un’attività da sportivi o una vita sedentaria, camminare 20 minuti ogni giorno porta benefici comunque.

Attenzione, lo studio parla di camminare, quindi non si riferisce necessariamente ad una attività sportiva. Secondo lo studio per allontanare il rischio d’infarto basta camminare. Quindi lo si può fare portando a spasso il cane ogni giorno, andando a comprare il giornale a piedi. Magari anche parcheggiando l’auto a 20 minuti di passeggiata dal posto di lavoro. Altro esercizio molto utile è quello di evitare sempre l’ascensore e prendere le scale.

