Il weekend è, da più parti in Italia, il momento migliore per mangiare la pizza. In molti la fanno ancora in casa, i più pigri e i meno abili, culinariamente parlando, invece, preferiscono acquistarla. La professione di pizzaiolo ha varcato i confini del nostro Paese da diversi decenni. Oggi, è più semplice trovarne uno italiano all’estero, piuttosto che da noi. Tantissimi immigrati si sono specializzati in questa professione, molto spesso con degli ottimi risultati.

La pizza è uno dei piatti italiani più riconosciuti al Mondo. La sua semplicità ha fatto sì che molti stranieri abbiano deciso di aprire un’attività qui, proprio per venderla. Dalle grandi città ai piccoli paesi, le pizzerie sono tra gli esercizi commerciali più diffusi.

Questo fa sì che oltre a produrne moltissime ogni giorno, spesso si crea il problema di dove buttare il cartone della pizza. Alcuni lo mettono nella carta, altri, invece, nel secco. Si potrebbe dire che nessuno dei due sbaglia. In effetti, se non è sporco, può tranquillamente andare nel bidone che raccoglie giornali e simili. Se invece fosse unto o con residui di cibo, dovrebbe andare nei rifiuti secchi.

Se, però, fosse intonso, difficile ma non impossibile, si potrebbe riciclare in altro modo, utilizzando pochi semplici trucchi. La creatività, infatti, in questo caso, è necessaria per trasformare un rifiuto in qualcosa di utile all’interno della nostra casa.

Se non sappiamo dove buttare i cartoni della pizza, se nella carta o nel secco, possiamo tenerli e riciclarli con queste 3 geniali idee

Vediamo allora come fare per eseguire tutto ciò. La prima soluzione è la più semplice. Non particolarmente creativa, se vogliamo, ma efficace. Potremmo infatti usare il cartone come supporto per il nostro tablet. Infatti, possiamo capovolgerlo e piegarlo, semplicemente, senza dover usare nessun altro strumento. Se vogliamo, possiamo dipingerlo con tempera o pennarelli per renderlo più carino, ma solamente ribaltandolo si potrà ottenere un comodo supporto, anche per il cellulare.

La seconda idea, invece, è più sofisticata. Si può trasformare il cartone della pizza in una comoda cassettiera. Ovviamente ne servono almeno 4 o 5 per iniziare, mettendoli in fila uno sull’altro e privandoli, con l’uso di una forbice, del coperchio. Anche in questo caso, poi, si può decidere di personalizzarli come meglio crediamo, sempre con l’uso della tempera o delle vernici acriliche.

Infine, l’ultimo modo è forse il più inconsueto e geniale. Si può decidere di costruire una lampada da scrivania, partendo da un cartone della pizza. Certo, bisogna essere anche un po’ elettricisti, ma armandoci di pazienza è possibile riuscirci. Si piega il cartone in due parti, andando poi a incollarle tra loro. Si deve costruire una sorta di C stilizzata, con la parte bassa a fare da base, la parte centrale a far da sostegno e quella superiore dove andare a inserire la luce. Con un punteruolo andremo a forare la parte centrale, in modo da far scorrere dentro il filo. Poi, potremo personalizzarla e dipingerla come meglio vorremo.

Se non sappiamo dove buttare i cartoni della pizza, ricicliamoli in questi 3 simpatici modi. Per abbellire la nostra casa ed evitare che si disperdano nell’ambiente pochi minuti dopo il loro uso.

