Viviamo in un’epoca in cui da un lato si incentiva il riciclo, dall’altro impera l’usa e getta. Se per la spazzatura, l’ormai diffusa suddivisione tra carte, secco, umido, plastica e vetro è entrata a regime dappertutto, le discariche sono invase dai rifiuti. Quello che una volta si riparava, magari più volte, oggi si butta via. Pur essendo fiorente il mercato dell’usato, è molto più semplice, per tante persone, portare tutto in discarica per liberarsi di un pensiero. Spesso vengono buttati mobili antichi o tappeti o quadri senza neppure sapere il valore delle cose di cui ci si sta liberando.

Talvolta, la discarica si trasforma in una miniera d’oro per coloro che decidono di offrire il loro servizio come volontari. Dai rifiuti della gente, spesso si possono intuire modi, abitudini e stili di vita. Insomma, dimmi cosa butti e ti dirò chi sei. Per fortuna, però, ci sono ancora molti fautori del riciclo creativo. Coloro, cioè, che si ingegnano per ridare nuova vita a oggetti che sembrano ormai destinati all’immondizia.

Abbiamo visto come si possono abbellire case e giardini con oggetti come bottiglie e damigiane. Oggi vediamo come possono essere riciclate le posate, con idee carine, semplici e veloci da realizzare.

Con un semplice trapano, per esempio, potremo forare cucchiai e cucchiaini nella parte del recipiente, per poi fissarle al muro, piegando il manico con una pinza in modo da ricavarne dei ganci. A questi potremo appendere ciò che desideriamo.

Non buttiamo via coltello, forchetta e cucchiai vecchi perché potremmo riciclarli in questi semplici modi per abbellire casa e giardino

Se invece li forassimo e attaccassimo al muro dalla parte del manico, possiamo trasformare il recipiente in raccoglitore, che potrà essere riempito con piccole conchiglie. Oppure, in cucina, potrà fungere da piccolo contenitore per il sale fino o per il pepe.

Non solo, con le posate possiamo fare dei simpatici portatovaglioli. Sempre con l’uso della pinza, andremo a piegarle, fino a che si curvino su loro stesse, in modo da poter permettere ai tovaglioli di essere accolti al loro interno.

Stesso procedimento potremo attuare con i cucchiaini, per farli diventare dei veri a propri braccialetti. Se poi le posate in questione fossero d’argento, il riciclo acquisirebbe ancor più valore. Spesso se ne possono trovare a poco prezzo nei mercatini. Se lucidate bene, come abbiamo visto recentemente, possono essere anche un simpatico e divertente regalo per mogli e fidanzate.

Per il nostro giardino, invece, non buttiamo via coltello, forchetta e cucchiai vecchi visto che potrebbero diventare degli ottimi scacciapensieri per allontanare merli e corvi. Pratichiamo un foro sul manico, facciamo passare all’interno del filo di ferro robusto. Poi dovremo agganciarli a un sostegno. Possiamo decidere di utilizzare, anche in questo caso, dei ricicli. Barattoli, placche di legno o in ferro. Pratichiamo dei fori nei quali andremo a inserire tutti i fili a cui avremo appeso le posate. Poi, faremo il foro centrale per appendere il nostro nuovo oggetto. Quando tirerà vento, il tintinnio delle posate farà un piacevole rumore che terrà lontani gli uccelli dalle nostre coltivazioni. Uniremo così, l’utile al dilettevole.