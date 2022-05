La primavera è il momento migliore per scegliere una bella pianta da mettere in vaso oppure in giardino per abbellire i nostri esterni di casa. Oltre alla bellezza le piante possono avere altre utilità; ad esempio, profumano l’ambiente. Ed alcune sono ancora più utili: quella che presentiamo oggi permette persino di tenere lontano dei fastidiosi insetti.

Come vedremo, questa è la pianta da scegliere per scacciare per tutta la stagione le fastidiose e disgustose blatte che infestano casa. Andiamo quindi a conoscerla.

Profumo ed utilità in un solo vegetale

La primavera è un momento in cui purtroppo il rischio di avere insetti infestanti aumenta di parecchio. Possiamo risolvere acquistando una bella pianta di lavanda. Essa è la conosciutissima pianta celebre soprattutto per i suoi bei fiori violetti raccolti in spighe.

La lavanda ha un gran numero di utilizzi che la rendono una delle migliori piante che ci siano. Quando raccogliamo i fiori, ad esempio, possiamo chiuderli dentro a dei sacchetti per poi metterli negli armadi per profumare il vestiario. Ed anche mentre cresce, la lavanda permette di profumare l’ambiente in cui si trova, rendendo immediatamente più gradevole l’area circostante.

Un altro grande utilizzo di questa pianta è come repellente per le blatte, brutti insetti conosciuti anche comunemente come scarafaggi. A tenere lontani gli insetti è lo stesso profumo che a noi piace tanto, mentre loro lo odiano. In un colpo solo dunque ridurremo i rischi di un’infestazione e profumeremo casa.

Questa è la pianta da scegliere per scacciare per sempre le disgustose blatte ed avere tanto profumo in casa

La lavanda, per fortuna, è anche una pianta facile da coltivare, che non teme molto né il caldo né il freddo e che va innaffiata con regolarità, ma non spessissimo. Una volta che abbiamo bagnato il terreno, dobbiamo lasciar trascorrere un paio di giorni per assicurarci che si sia ben asciugato prima di innaffiare di nuovo. La lavanda non richiede nemmeno un terreno molto fertilizzato e cresce bene anche con poco concime. Per poterla coltivare al meglio, assicuriamoci di metterla in una zona dove ha spazio per crescere, anche un vaso grande va bene. Cerchiamo di tenerla al sole il più a lungo possibile.

Insomma, se abitiamo in zone a rischio infestazione, scegliere questa pianta potrebbe essere una buona mossa.

Lettura consigliata

