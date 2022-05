Secondo l’ISPRA, annualmente ogni cittadino butta nel cestino circa 503 chilogrammi di spazzatura. Lo scarto urbano comprende oggetti di ogni tipo, dall’organico fino ai cosiddetti ingombranti come elettrodomestici e mobilio. È noto che lo smaltimento della spazzatura è uno dei problemi più importanti e difficili del nostro tempo. Inoltre, saremo sorpresi nello scoprire che moltissime cose che finiscono nella pattumiera potrebbero essere riutilizzate in modi utili.

Cosa succederebbe se invece di buttare gli scarti della verdura preparassimo delle ricette straordinarie? Abbiamo già visto alcune idee dei nostri esperti di cucina. Possiamo dare nuova vita anche a molti dei vecchi oggetti che pensiamo non servano più. Pensiamo, per esempio, agli strofinacci da cucina soggetti a macchie dure a togliersi.

Esistono trucchi per lavarli anche abbastanza efficaci. Ma se non possiamo far tornare come nuovi i nostri strofinacci preferiti esistono 3 idee creative per riciclarli. Non immagineremo mai quali oggetti fantastici e unici impreziosiranno la nostra casa. L1 scopriremo continuando la lettura di questo articolo.

La prima cosa da fare se gli strofinacci sono troppo rovinati è dar loro una nuova colorazione. Il modo più semplice per farlo è immergerli in una bacinella con del colore per tessuti. Ovviamente la pratica diventa meno utile quando la stoffa ha ricami o stampe. In questo caso utilizziamola com’è, al massimo possiamo applicare delle toppe o dei ricami nelle parti più rovinate.

Se non possiamo far tornare come nuovi e senza macchia strofinacci e pezze per cucina basta riciclarli con 3 idee geniali e uniche

La prima idea consiste nel riciclare sia gli strofinacci che dei vecchi taglieri in legno (o tavolette di compensato) per creare dei portaoggetti appendibili. In cucina possono raccogliere mestoli, posate o piccoli elettrodomestici. L’obiettivo è creare delle tasche, per cui ritagliamo la stoffa di 5cm più larga della misura della tavoletta. Con della colla a caldo creiamo la nostra tasca incollando tre lati dello strofinaccio. Avremo ottenuto una tasca perfetta che potremo appendere.

Il momento del cambio di stagione è arrivato e tutti siamo alle prese con il riassetto dell’armadio. Sappiamo quanto sia importante profumare i contenitori che custodiscono i vestiti. Per farlo possiamo usare i vecchi strofinacci per creare dei sacchetti profumati con spezie e petali. Se quello che ci manca è un portapane, sfruttiamo il tessuto per rivestire dei piccoli cestini o delle cassette di legno formato mignon (tipo quelle delle fragole o dei mirtilli).

